A Ferencváros legyőzte és megelőzte a Debrecent – eredmények, tabella

Az első bő tíz percben három nagy helyzetet is kidolgozott az ellenfelénél sokkal aktívabban futballozó Ferencváros. A hazai csapat minden erejét a védekezésre fordította ebben az időszakban, nem tudott támadást vezetni. Még negyed óra sem telt el, amikor bal oldali szöglet után Varga Barnabás fejesével vezetéshez jutott az FTC, amely aztán a folytatásban is rendre gyorsan visszaszerezte a labdát a debreceniektől. A hazaiak alig jutottak át a felezővonalon. A félidő közepén szép támadás végén újabb gólt szerzett a fővárosi csapat, de VAR-vizsgálat után ezt les miatt érvénytelenítette Rúsz Márton játékvezető. A folytatásban valamelyest csökkent a hazai kapura nehezedő nyomás, egy alkalommal a Debrecen lövésig is eljutott a túloldalon, de az egyértelmű ferencvárosi fölény ezzel együtt megmaradt, és egy kidolgozott akció végén Varga megszerezte a második gólját.
Szünet után pár percen belül többet mutatott támadásban a DVSC, mint az első félidőben és labdaszerzés után Kocsis passzából Bárány be is talált a kapuba, de les miatt érvénytelen volt a gól, így elmaradt a szépítés. Ennek ellenére bátrabban játszott ekkor a Debrecen, és nem volt már annyira egyoldalú a mérkőzés. Sőt, több hazai helyzet is kialakult. A 70. perc környékén három lövés ment a ferencvárosi kapura, de a labda mindannyiszor középre tartott, így Dibusznak nem volt nehéz dolga. Végül az FTC szerzett még egy gólt Gruber pontos távoli lövésével.
A fővárosiak az első félidőben nagy fölényben játszottak, a másodikban pedig kontrollálták az élénkebbé és bátrabbá váló hazaiak gólszerzési próbálkozásait, és úgy áll a második helyen, hogy az élcsoport többi csapatánál egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.
Hajrában szerzett góllal verte az ETO a Nyíregyházát
Győr, 2025. augusztus 31., vasárnap (MTI) - Az ETO FC Győr a hajrában szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a vendég Nyíregyházát vasárnap. A Győr ezzel a sikerrel megőrizte veretlenségét, míg a nyírségiek sorozatban másodszor kaptak ki a bajnokságban.
Egyáltalán nem kezdett megilletődötten a vendégegyüttes, sőt, az első félidő első felében aktívabb volt, mint a hazai csapat, amely a csütörtök esti Konferencia-liga-selejtezős búcsút követően lassan vette fel a bajnoki meccs tempóját. Az idő előre haladtával aztán lassacskán magához ragadta a kezdeményezést a győri alakulat, amelynek azonban gólt nem sikerült szereznie a szünetig, akárcsak a nyírségieknek.
Fordulás után fölényben maradt a Győr, legalábbis a hazai csapat irányította a játékot. A Nyíregyházának egyre nagyobb erőket kellett mozgósítani védekezésben, mert a cserékkel is frissített hazaiak fokozatosan nagyobb nyomás alá helyezték ellenfelüket, igaz, a nyírségiek így is eljutottak egy-két komoly helyzetig. A hajrában aztán a Győrnek egy szabadrúgás után sikerült "megtörnie a jeget", Anton beívelt labdájára Benbuali érkezett remek ütemben és közelről a kapuba bólintott. A ráadásban aztán az algériai támadó ismét betalált, ezt a gólt azonban VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítette a játékvezető.
A tabella
1. Paksi FC 6 4 2 - 18-9 14 pont
2. Ferencvárosi TC 5 3 1 1 12-4 10
3. Debreceni VSC 6 3 1 2 10-10 10
4. Puskás Akadémia FC 6 3 1 2 10-10 10
5. Kisvárda Master Good 5 3 1 1 7-8 10
6. ETO FC 5 2 3 - 13-7 9
7. Újpest FC 6 2 1 3 10-8 7
8. MTK Budapest 6 2 1 3 12-13 7
9. Diósgyőri VTK 6 1 3 2 10-14 6
10. Nyíregyháza Spartacus FC 6 1 1 4 7-14 4
11. Zalaegerszegi TE FC 6 - 4 2 10-14 4
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 5 - 1 4 4-12 1
A 7. forduló párosítása (szeptember 19-21.):
Nyíregyháza Spartacus FC-Paksi FC
Kolorcity Kazincbarcika SC-Újpest FC
MTK Budapest-Zalaegerszegi TE
Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK
Puskás Akadémia FC-ETO FC Győr
Kisvárda Master Good-Debreceni VSC