Baleset történt a gyorsaságimotoros-vb-n - félbeszakadt a verseny

Varga Tibor bukása miatt az első körben félbe kellett szakítani a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoE kategóriájának szombati első versenyét a Balaton Parkban.
A 18 éves magyar versenyző a negyedik helyről várta a rajtot, amit kiválóan kapott el, és elsőként fordult el az első kanyarban. A féktávja kissé rövidre sikerült, és visszacsúszott a harmadik helyre, ahonnan viszont gyorsan visszajött a másodikra.
A pálya hátsó szakaszában, a 14-es kanyarban aztán a magyar motoros bukott, emiatt pedig félbeszakították a körözést. A versenyirányítás közleménye szerint Vargát további vizsgálatokra kórházba szállították.
A magyar motoros az előző versenyhétvégén, az ausztriai Red Bull Ringen élete legjobb eredményét elérve a negyedik helyen végzett, a világbajnoki pontversenyben pedig a 11. pozíciót foglalja el.
Címképünkön a spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője