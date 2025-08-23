Baleset történt a gyorsaságimotoros-vb-n - félbeszakadt a verseny

Varga Tibor bukása miatt az első körben félbe kellett szakítani a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoE kategóriájának szombati első versenyét a Balaton Parkban.

A 18 éves magyar versenyző a negyedik helyről várta a rajtot, amit kiválóan kapott el, és elsőként fordult el az első kanyarban. A féktávja kissé rövidre sikerült, és visszacsúszott a harmadik helyre, ahonnan viszont gyorsan visszajött a másodikra.

A pálya hátsó szakaszában, a 14-es kanyarban aztán a magyar motoros bukott, emiatt pedig félbeszakították a körözést. A versenyirányítás közleménye szerint Vargát további vizsgálatokra kórházba szállították.

A magyar motoros az előző versenyhétvégén, az ausztriai Red Bull Ringen élete legjobb eredményét elérve a negyedik helyen végzett, a világbajnoki pontversenyben pedig a 11. pozíciót foglalja el.

A spanyol Marc Márquez körrekorddal nyerte a gyorsaságimotoros-vb magyarországi fordulójának szombati időmérő edzését Így hatszoros MotoGP-világbajnok rajtolhat a pole pozícióból.a délutáni sprintfutamon és a vasárnapi Magyar Nagydíjon is.

A Ducati 32 éves klasszisa 1:36.518 perces idővel bizonyult a leggyorsabbnak a kvalifikáción, ez pedig pályarekord.

A vb-pontversenyben is éllovas Márquez mögött az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) zárta másodikként az időmérőt, és befért még az első sorba a harmadikként végző, szintén olasz Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Címképünkön a spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője