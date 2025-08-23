ARÉNA
2025. augusztus 23. szombat Bence
Balatonfőkajár, 2025. augusztus 23.A spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője a MotoGP Magyar Nagydíj második szabadedzésén a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 23-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Gyorsaságimotoros-vb: Márquez nyerte a MotoGP sprintfutamát a Balaton Parkban

Infostart / MTI

A hatszoros MotoGP-világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a gyorsaságimotoros-vb Magyar Nagydíjának szombati sprintfutamán a Balaton Park versenypályán.

A 32 éves klasszis nem igazán adott esélyt az ellenfeleknek, gyakorlatilag a rajttól a célig magabiztosan diktálta a tempót az élen, és egy pillanatra sem hagyott kétséget afelől, hogy az övé lesz a diadal. Mögötte a hozzá hasonlóan Ducatival versenyző olasz duó, Fabio Di Giannantonio és Franco Morbidelli ért célba másodikként és harmadikként.

A 13 körös viadal rajtjánál Márquez jól rugaszkodott el és az első kanyarkombinációban meg is tudta tartani a vezető pozíciót. Mögötte a 2021-ben világbajnok francia Fabio Quartararo (Yamaha) bukott rögtön az első kanyarban, s még az első kör során ütközött egymással Enea Bastianini (KTM), valamint Johann Zarco (Honda). Közben az éllovas Márquez mögé sorrendben Di Giannantonio és Morbidelli sorolt be a második és harmadik helyre, őket Luca Marini (Honda), illetve Fermín Aldeguer (Ducati) üldözte.

A leintésig aztán az első öt helyen már nem változott a sorrend.

Márquezt a közvetlen üldözői sem tudták igazán megszorongatni, Aldeguer pedig nem tudta lehagyni Marinit a negyedik pozícióért folytatott csatában.

A címvédő spanyol Jorge Martín (Aprilia) a 17. helyről rajtolva egészen a 9. helyig jött fel a leintésig, míg Márquez ducatis csapattársa, a kétszeres vb-győztes olasz Francesco Bagnaia nem sokat tudott javítani a 15. pozícióból, ugyanis a végén csak 13. lett.

A Magyarországra 33 év szünet után visszatérő vb-sorozat hétvégi programja vasárnap a Moto3, a Moto2 és a MotoGP Magyar Nagydíjával folytatódik Balatonfőkajáron.

Végeredmény, MotoGP, Magyar Nagydíj, sprintfutam (13 kör, 52,975 km), végeredmény (a dobogósok):

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 21:13.465 perc

2. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 2.095 másodperc hátrány

3. Franco Morbidelli (olasz, Ducati) 3.595 mp h

Címképünkön a spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője

