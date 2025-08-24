Szabados Gábor az ETO focicsapatának nyári bravúrjairól: beérett a szisztematikus klubépítés

Az ETO FC labdarúgócsapata hazai pályán Zeljko Gavric duplájával 2–1-re legyőzte az osztrák Rapid Wient a Konferencia-liga playoff körében. A visszavágót augusztus 28-án, csütörtökön játsszák Bécsben, és a párharc győztese bejut az alapszakaszba a harmadik számú európai kupasorozatban. Borbély Balázs együttese a kvalifikációs sorozat korábbi fordulóiban az örmény Pjunik Jerevánt és a svéd AIK-ot búcsúztatta.

Szabados Gábor az InfoRádióban elmondta: a győriek nemzetközi kupamenetelésének fontos előzménye volt, hogy 2022 elején Világi Oszkár felvidéki magyar üzletember, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese lett a klub többségi tulajdonosa. Ezzel megteremtődött az az anyagi, gazdasági háttér, amire építkezhettek az elmúlt több mint három évben. A játékoskeret komoly változásokon esett át ebben az időszakban, minőségi labdarúgók érkeztek a csapathoz. A sportközgazdász felidézte: az ETO FC jogelődjét 2015-ben, a Quaestor-csoport (a vállalatcsoportot Tarsoly Csaba, a Győri ETO FC korábbi elnöke vezette) csődje után visszasorolták az első osztályból az NB III-ba, és akkor egy új gazdasági társaságot hoztak létre az egyesület működtetésére.

Az ETO a 2015/2016-os szezont a harmadosztályban kezdte meg, és csak két évvel később sikerült kiharcolnia a feljutást az NB II-be. A győriek 2017-től 2023-ig középcsapatnak számítottak a másodosztályban, az új tulajdonos szerepvállalásával azonban már merészebb célokat is ki lehetett tűzni. Az NB II-ben alapvetően nem szerepelnek légiósok vagy csak nagyon kevés külföldit játszatnak a csapatok,

az ETO azonban vállalva azt, hogy ezzel elesik a központi támogatásoktól, sorra szerződtette a külföldi futballistákat.

A 2023/2024-es szezon végén a Nyíregyháza Spartacus mögött a második helyen jutottak fel az élvonalba, ami lehetőséget biztosított arra, hogy újabb minőségi játékosokat igazoljanak.

Szabados Gábor úgy fogalmazott, a győri csapat jelenleg „magyar szinten nagyon jó játékosállománnyal rendelkezik”, és e mellé felnőtt a szakmai munka is Borbély Balázs vezetésével, aki játékosként a Bundesligában, a Bajnokok Ligájában és az UEFA-kupában is szerepelt. Az elmúlt két évben a szakmai stábnak sikerült igazi közösséget kovácsolnia a sok érkező játékosból, és alapvetően a légiósokra támaszkodva lett negyedik a csapat az NB I előző idényében, ami a Paks Magyar Kupa-győzelmének és bajnoki bronzérmének köszönhetően Konferencia-liga-indulást jelentett.

Idén nyáron pedig bebizonyították a győriek, hogy a nemzetközi porondon is képesek bravúrokra. A Konferencia-liga selejtezőjében a magyar kluboknak három párharcot kell megnyerniük ahhoz, hogy a főtáblára jussanak. Az ETO ebből kettőt már abszolvált, és ha a Rapid ellen megtartja vagy növelni tudja az előnyét a jövő héten Bécsben, ott lehet az alapszakaszban az ősszel. A sportközgazdász felhívta a figyelmet arra az érdekességre, hogy a győriek a korábbi selejtezőkörökben „idegenben gyengébben szerepeltek”, hiszen a Pjuniktól és az AIK-tól is kikaptak egy góllal, de a hazai visszavágón mindkét esetben fordítottak. Úgy véli, ez azt mutatja, hogy ennek a csapatnak éles téthelyzetben is van tartása, és „amikor probléma van, tudja hogyan kell reagálni, tudja mit kell csinálni”. Szabados Gábor úgy fogalmazott, a Rapid Wien elleni első meccsen is ez történt, hiszen a második félidő derekán egyenlített az osztrák csapat, de ez nem bénította meg Borbély Balázs együttesét, amely nem a döntetlen megtartására törekedett, hanem a győzelemre.

A sportközgazdász megjegyezte: a papírforma alapján akár még fordíthatott is volna a Rapid a győri találkozón, de teljesen más forgatókönyv érvényesült, és Zeljko Gavric másodszor is betalált a bécsiek kapujába. Mint mondta, számtalan példát láttunk már arra, hogy egy klubnál megvan a megfelelő játékosállomány, mégsem tud sikeresen szerepelni, illetve sokszor előfordult olyan is, hogy egy alapvetően gyenge játékoskerettel rendelkező csapat rácáfolva az elvárásokra, nagy meglepetést okozva, elsősorban a profi szakmai munkának köszönhetően versenyképes tud lenni. Azt gondolja,

Győrben most magyar szinten a játékosállomány és a szakmai munka is profi, ami nagyon szerencsés együttállás, és eddig tudott élni ezzel a csapat.

Az eddigi nemzetközi szereplést extra teljesítménynek nevezte a sportközgazdász, aki szerint az ETO komoly bravúrokat mutatott be a nyáron.

Hozzátette: minden magyar klub számára annak kell lennie az irányadónak, „hogyan lehet alulról, lépésről lépésre felépíteni egy csapatot”. Külön megemlítette a Ferencvárost, amely szisztematikus építkezéssel először az Európa-liga csoportkörébe jutott be, ahonnan kezdetben nem sikerült a továbbjutás, majd a tavaszt is megérte a zöld-fehér csapat, sőt a BL-főtáblás szereplés is összejött annak idején Szergej Rebrov irányításával. Ahogy teltek az évek, egyre versenyképesebb lett az FTC a nemzetközi porondon, ami a sportközgazdász szerint megfelelő példa lehet másoknak is. A selejtezők sikeres abszolválása vagy a csoportkörből való továbbjutás azért nagyon fontos, mert ezzel több UEFA-koefficiens pontot lehet szerezni, és ennek köszönhetően a Ferencváros ezen a nyáron végig kiemelt volt a sorsolásokon.

„Ahhoz, hogy egy magyar csapat a nemzetközi porondon sikeres legyen, ugyanezt a lépcsőfokról lépcsőfokra való fejlődést kell megvalósítani. Ez nem megy egyik évről a másikra vagy egyik napról a másikra”

– magyarázta Szabados Gábor.

Az ETO az elmúlt két-három évben viszonylag gyorsan vette ezeket a lépcsőfokokat, de a győri klubnál is megfigyelhető volt a rendszerszintű építkezés. Ha az a cél, hogy a nemzetközi szinten is jöjjenek a sikerek, további építkezés szükséges, ami időigényes folyamat. Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi porondon azért már nem lehet ilyen gyorsan nagyon magasra vagy középszintre jutni. Komoly munkát kell végezni annak érdekében, hogy egy klub évről évre erősebb és jobb legyen, illetve merészebb célokat tűzhessen ki maga elé.

A sportközgazdász kitért arra is, hogy bár a mostani szezontól sok mindent felülír az NB I-ben a magyar és a fiatal szabály, aminek a hatékonyságát csak később lesz érdemes elemezni, de szerinte jól látszik, hogy a külföldieket észszerűen szerepeltetve is lehet nagyon jó közösséget építeni. Nem is feltétlenül a Ferencváros szintjén, amely minőségi légiósokat tud igazolni, hanem egy-két kategóriával lejjebb, alacsonyabb árszinten is lehet jó külföldi labdarúgókkal megfelelő minőségű csapatot építeni.