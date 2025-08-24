ARÉNA
A későbbi győztes Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia (j-b) a női kenu négyesek 500 méteres versenyének döntőjében a milánói kajak-kenu világbajnokságon 2025. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Magyar aranyparádé a szakadó esőben

Infostart / MTI

A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.

A szakadó esőben elsőként a női C-1 200 méteren érdekelt Takács Kincső szállt vízre. A győriek rutinos, 31 éves, világ- és Európa-bajnok kenusa az előfutamok során egy második hellyel kezdett, második pályáján pedig némi szerencsével szerezte meg a még éppen döntőt érő harmadik pozíciót. A fináléban örömevezésre készült, mivel reálisan a dobogóra nem volt esélye a bombaerős mezőnyben, amelyben ott volt a kubai címvédő, Yarisleidis Cirilo Duboys, az Eb-győztes lengyel Dorota Borowska, az olimpiai bajnok kanadai Katie Vincent és az ukránok klasszisa, Ludmila Luzan is. A verseny aztán a papírformának megfelelően alakult, Luzan megnyerte negyedik aranyérmét is az Idroscalo-tavon, míg Takács - akárcsak tavaly, a párizsi olimpián - a nyolcadik helyen végzett.

Varga Ádám, a Ferencváros 25 éves, kétszeres olimpiai ezüstérmes versenyzője Európa-bajnoki címvédőként magabiztos előfutam-győzelemmel kezdett K-1 500-on, majd a középfutamát is megnyerte.

Milánó, 2025. augusztus 24. A második helyezett Varga Ádám a célban a kajak-kenu világbajnokság férfi kajak egyes 500 méteres számának döntőjében Milánóban 2025. augusztus 24-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Milánó, 2025. augusztus 24. A második helyezett Varga Ádám a célban a kajak-kenu világbajnokság férfi kajak egyes 500 méteres számának döntőjében Milánóban 2025. augusztus 24-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Mivel idén a nemzetközi porondon még nem kapott ki ebben a számban, favoritként várta a döntőt, amelyben a racicei kontinensviadalon mögötte végző spanyol Alex Graneri, a címvédő cseh Josef Dostal, a portugálok elnyűhetetlen menője, Fernando Pimenta és a németek olimpiai bajnoka, Tom Liebscher-Lucz - Lucz Dóra férje - készült megnehezíteni a dolgát. Varga jól kezdett, féltávnál orosz és spanyol riválisával szinte egyszerre, az élen haladt át, majd átvette a vezetést. A hajrához is elsőként érkezett, de aztán az 1-es pályán lapátoló Dostal - aki a tavalyi olimpián, 1000 méteren szintén a surranópályán tréfálta meg a magyarokat - az utolsó métereken elé került és ha csak kilenc századmásodperccel is, de megelőzte. Vargának így ismét be kellett érnie az ezüstéremmel, azaz az első felnőtt világbajnoki címe még várat magára.

Az Atomerőmű SE friss Eb-bronzérmes egysége, a Kollár Kristóf, Juhász István kenus duó szombaton, a négyes tagjaként aranyérmet szerzett, C-2 500 méteren pedig az első öt-hat közé kerülés volt a célja. Jól kezdtek, a legjobban azonban az orosz kettős, amely hamar kivált a mezőnyből és egy hajóval az ellenfelek előtt lapátolt. A magyarok negyedikként haladtak át 250 méternél, majd a táv második felében fokozták a tempót és a győztes orosz egység mögött, a kínaiakkal szinte egyszerre haladtak át a célvonalon. Az óra döntött, amely az ázsiaiaknak kedvezett, de a fiatal magyar páros így is hatalmas sikert ért el az újabb harmadik helyével.

Aranyérmek

A júniusi Eb után összeült Kurucz Levente, Nádas Bence kajakos duó parádés versenyzéssel tette le a névjegyét az előfutamban, majd egy középfutamos harmadik hellyel lépett tovább a legjobb kilenc közé. A 9-es pályáról indultak a döntőben és szinte kirobbantak a rajtgépből. Középen jól kezdett a címvédő portugál Joao Ribeiro, Messias Baptista duó is - amely a pénteken, négyesben a magyarok előtt öt századmásodperccel diadalmaskodó egységnek is tagja volt -, valamint az olimpiai bajnok, friss Eb-győztes Jacob Schopf, Max Lemke német kettős is. A magyarok féltávnál a harmadik helyen voltak és aztán kihasználva, hogy a riválisok nem látják őket, egyre feljebb kapaszkodtak, s a végén fantasztikus győzelmet aratva ők értek elsőként a célba. Nádas tavaly, Párizsban Tótka Sándorral ezüstérmes volt ebben a számban, míg 2022-ben vb-t nyert Kopasz Bálinttal, ez pedig a harmadik vb-címe. Kurucz először lett felnőtt világbajnok.

A női kenu négyeseknek nem rendeztek előfutamokat, mivel összesen kilenc hajó nevezett, így a Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia összeállítású magyar egységnek is csak a döntőben kellett vízre szállnia először. A magyarok - a szintén kedvező 8-as pályán - sokáig a címvédő kínaiakkal voltak nagy csatában, mögöttük másodikként értek féltávhoz, de aztán ritmust váltottak, faképnél hagyták a teljes mezőnyt és fölényes győzelmet arattak. Ebben a szakágban ez mindössze a második magyar világbajnoki cím Lakatos Zsanett és Takács Kincső 2014-es páros győzelme után.

B-döntősök

A B döntős magyar egységek közül a Kiss Blanka, Lucz Anna kajakos duó nyert 500 méteren, ez összesítésben a 10. helyet jelentette, míg Gazsó Alida Dóra harmadikként ért célba K-1 200 méteren, ezzel a 12. helyen zárta a vb-t. Előbbi számban a lengyel Martyna Klatté és Anna Pulawskáé, utóbbiban a kínai Vang Nané lett az aranyérem.

Az olaszországi viadal a 14 órakor kezdődő 5000 méteres döntőkkel zárul.

