Itt a vége, búcsúzhatunk ettől a Forma–1-es futamtól

Egy hét telt el az Anchorage-ban tartott amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozó óta, egyelőre azonban semmi jele annak, hogy akár egy centiméterrel is közelebb került volna a célul kitűzött ukrajnai béke. A harctéri fejlemények mellett erre utalnak a legfrissebb nyilatkozatok, legyen szó akár az ukrán vagy az amerikai elnökről, vagy a Vlagyimir Putyin helyett sűrűn kommunikáló Szergej Lavrov orosz külügyminiszterről.