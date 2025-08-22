ARÉNA
Nyitókép: David Madison/Getty Images

Itt a vége, búcsúzhatunk ettől a Forma–1-es futamtól

Infostart / MTI

Sportminisztere szerint Malajzia nem tervezi, hogy újra Forma-1-es világbajnoki futamot rendezzen.

Hannah Yeoh kijelentését az angol nyelvű New Straits Times újság idézte. A tárcavezető álláspontját a rendezési jogok tetemes költségével és a Forma-1-hez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések szükségességével indokolta.

Az egyik legrégebbi ázsiai F1-es eseménynek számító Malajziai Nagydíjnak 1999-től tizennyolc éven át adott otthont a fővárostól, Kuala Lumpurtól nem messze fekvő Sepang Circuit versenypálya. A maláj kormány 2017-ben bejelentette, hogy a szerződés lejártával megszünteti az együttműködést a Forma-1 szervezőivel a "túl magas költségek és a Grand Prix iránti közérdeklődés hiánya" miatt.

forma-1

sport

malajzia

