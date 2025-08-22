Itt a vége, búcsúzhatunk ettől a Forma–1-es futamtól

Hannah Yeoh kijelentését az angol nyelvű New Straits Times újság idézte. A tárcavezető álláspontját a rendezési jogok tetemes költségével és a Forma-1-hez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések szükségességével indokolta.
Az egyik legrégebbi ázsiai F1-es eseménynek számító Malajziai Nagydíjnak 1999-től tizennyolc éven át adott otthont a fővárostól, Kuala Lumpurtól nem messze fekvő Sepang Circuit versenypálya. A maláj kormány 2017-ben bejelentette, hogy a szerződés lejártával megszünteti az együttműködést a Forma-1 szervezőivel a "túl magas költségek és a Grand Prix iránti közérdeklődés hiánya" miatt.