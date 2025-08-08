ARÉNA
2025. augusztus 8. péntek László
Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj idomérő edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2018. július 28-án.
Nyitókép: Kovács Tamás

Különleges film készül a Hungaroring 40 éves történetéről

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Az egyik készítő, Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor az InfoRádió Aréna című műsorában jelezte, hogy a pálya történetének legfontosabb szereplői igyekeznek még jobban megvilágítani a mogyoródi létesítmény különlegességeit és történeteit.

A jelenlegi tervek szerint a már több mint egy éve készülő, Hungaroring 40 werk címet viselő dokumentumfilm 80 perces lesz, és még most is készül – árulta el az InfoRádió Aréna című műsorában Wéber Gábor.

Az alkotásban feltűnnek majd a Hungaroring eredeti „megálmodói” – Rohonyi Tamás és Bernie Ecclestone –, számos sportszakmai és hajdani „kormányzati” szereplő, mint például Dávid Sándor, az első magyar Forma–1-es riporter, a jelen kor meghatározó „hungaroringes emberei”, és természetesen a versenyzők mint főszereplők – sorolta a példákat a kommentátor.

A dokumentumfilmmel a pálya történetét szeretnék elmesélni, attól a pillanattól, hogy 1982-ben, a monacói paddockban Bernie Ecclestone és Rohonyi Tamás „megálmodta” a budapesti rendezés ötletét, az 1986-os első futamon át egészen napjainkig, a 40. Magyar Nagydíjig, kitérve a legemlékezetesebb momentumokra, szereplőkre és győztesekre, rengeteg archív felvétellel – magyarázta Wéber Gábor.

„Szeretnénk egy olyan emléket állítani a Magyar Nagydíjnak és magának a Hungaroringnek, ami az első négy évtizedet töviről hegyire elmeséli, de olyan sztorikkal, amit biztos, hogy egyben senki nem hallott még sehol” – fogalmazott.

Különleges film készül a Hungaroring 40 éves történetéről

