Felbolydul Magyarország szombaton

Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színielőadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készülnek. A budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-i eseményeket feldolgozó „szabadulószobaszerű élménykvíz” várja a látogatókat. Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver- és viseletbemutatót, míg a gyulai várban solymászbemutatót tekinthetnek meg az érdeklődők – olvasható a közleményben.

Mint írják, több helyen tematikus városi sétákkal készülnek, például Győrben, Salgótarjánban és Vácon, ahol mindhárom emlékhelyet (Hétkápolna, Honvédemlékmű, rabtemető) érinti a séta. A monoki Kossuth Emlékházban, a kőszegi várban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozással várják a családokat, a pákozdi Katonai Emlékparkban pedig egy különleges „hadtörténeti ételkóstoló” programot szerveznek – sorolták.

A tájékoztatás szerint a Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei úti sírkertben, a Salgótarjáni utcai zsidó temetőben és az Új köztemető Nemzeti Gyászparkjában ingyenes tematikus sétákkal várja az Emlékhelyek Napjára érkezőket, este 21 órától pedig Takács Dorina (Deva), Balla Gergely és Vecsei H. Miklós Hortus Conclusus – a legbelső kert című koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők a Kossuth-mauzóleumnál.

Több egyházi helyszín is megnyitja kapuit: vezetéssel várja a látogatókat a Debreceni Református Nagytemplom, a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely, családi tárlatvezetéssel a Pápai Református Ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás-templom, a Kálvin téri református templomban és a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban pedig koncertek csendülnek fel – olvasható a közleményben.

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) minden évben május második szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése – áll az összegzésben.