2026. május 8. péntek Mihály
Az Év Emlékhelye díjjal kitüntetett Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem épülete az emlékhelyek napja alkalmából tartott díjátadó napján, 2026. május 8-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Felbolydul Magyarország szombaton

Infostart / MTI

Idén 47 fővárosi és vidéki helyszínen tartanak az Emlékhelyek Napjához kapcsolódó rendezvényeket szombaton. A legtöbb emlékhelyen ezen a napon ingyenes programokkal vagy kedvezményes belépőjegyekkel várják a látogatókat – közölte a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI).

Az emlékhelyek országszerte interaktív programokkal, színielőadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel készülnek. A budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-i eseményeket feldolgozó „szabadulószobaszerű élménykvíz” várja a látogatókat. Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver- és viseletbemutatót, míg a gyulai várban solymászbemutatót tekinthetnek meg az érdeklődők – olvasható a közleményben.

Mint írják, több helyen tematikus városi sétákkal készülnek, például Győrben, Salgótarjánban és Vácon, ahol mindhárom emlékhelyet (Hétkápolna, Honvédemlékmű, rabtemető) érinti a séta. A monoki Kossuth Emlékházban, a kőszegi várban és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is kézműves foglalkozással várják a családokat, a pákozdi Katonai Emlékparkban pedig egy különleges „hadtörténeti ételkóstoló” programot szerveznek – sorolták.

A tájékoztatás szerint a Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei úti sírkertben, a Salgótarjáni utcai zsidó temetőben és az Új köztemető Nemzeti Gyászparkjában ingyenes tematikus sétákkal várja az Emlékhelyek Napjára érkezőket, este 21 órától pedig Takács Dorina (Deva), Balla Gergely és Vecsei H. Miklós Hortus Conclusus – a legbelső kert című koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők a Kossuth-mauzóleumnál.

Több egyházi helyszín is megnyitja kapuit: vezetéssel várja a látogatókat a Debreceni Református Nagytemplom, a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely, családi tárlatvezetéssel a Pápai Református Ótemplom, illetve Budapesten a Mátyás-templom, a Kálvin téri református templomban és a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban pedig koncertek csendülnek fel – olvasható a közleményben.

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) minden évben május második szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. A rendezvény célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertségének növelése, az emlékhelyek hálózatának és együttműködéseinek erősítése – áll az összegzésben.

Orbán Viktor: kultúraváltás történik Magyarországon, meg kell értenünk a fiatalokat

Pityinger Lászlónak (Dopeman) adott interjút Orbán Viktor miniszterelnök az utolsó teljes hivatali napján, mielőtt megszűnik a megbízatása azzal, hogy az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke leteszi a miniszterelnöki esküt szombaton. Elmondta egyebek között, hogy milyen kulcsfontosságú hibát vétett a kampánystábjuk, mennyire veszítettek a választásokon a fiataloknál és hogyan kell ezután viszonyulni hozzájuk, hogy mi az a 16-17 dolog, amit mindenképpen megvédenek, illetve hogy milyen feladatot vállalt a következő egy évre.
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

Az Egyesült Államok kormánya pénteken nyilvánosságra hozta a régóta várt UFO-aktákat a Pentagon honlapján. A korábban titkosított dokumentumok és videók között történelmi űrküldetések és friss "észlelések" is szerepelnek. A Fehér Ház ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a megfigyelt jelenségekre továbbra sincs egyértelmű magyarázat.

Elképesztő csúcsra ért a magyar fizetőeszköz: olyat lépett, amire évek óta nem volt példa

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

