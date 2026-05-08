Egy ősi múmia darabja írhatja újra a dél-amerikai történelmet

Dél-amerikai régészek olyan felfedezést tettek, amely átformálja a fertőző betegségek múltjáról alkotott ismereteinket. A tudományos kutatás fókuszában egy 700 éves múmia áll, amelynek maradványai között a skarlát kórokozójának nyomait azonosították a szakemberek – írja a Lad Bible cikke nyomán az Origo.

A lelet tehát bizonyítja, hogy a halálos betegség jóval a spanyol hódítók érkezése előtt is jelen volt már Dél-Amerikában.

A szakértői csoport a bolíviai felföldön fellelt múmia egyik fogát elemezte részletesebben. A lelet származási helyén uralkodó hideg és száraz időjárás nagyban segítette a munkát, hiszen ilyen körülmények között az ősi DNS és a lágyszövetek rendkívül jó állapotban konzerválódnak az utókor számára.

Az Eurac Research munkatársai a maradványok vizsgálata során kimutatták többféle baktérium jelenlétét is. A legjelentősebb a Streptococcus pyogenes, ismertebb nevén a Strep A, amely a skarlát kialakulásáért felelős. Ez az első alkalom, hogy a kutatóknak sikerült rekonstruálniuk egy ilyen ősi mintából származó kórokozó genomját.

Korábban történelmi tényként kezelték, hogy a fertőzést az európai felfedezők hurcolták be Dél-Amerikába a 15. századot követően. Azonban a legfrissebb radiokarbonos vizsgálatok igazolták, hogy a vizsgált fiatal férfi 1283 és 1383 között élt. A felfedezés rávilágít, hogy a baktérium már az Inka Birodalom felemelkedése előtti időkben is fertőzte az őslakosokat.

Guido Valverde biokémikus vezetésével a szakemberek jelenleg is több mint 100 egyén maradványait elemzik Bolívia területén, hogy még pontosabb képet kapjanak a betegség ősi terjedéséről.