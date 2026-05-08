2026. május 8. péntek Mihály
Chauchilla Cemetery is a necropolis that contains prehispanic mummified human remains and archeological artifacts, located thirty kilometers south of the city of Nazca in Peru.
Nyitókép: fesign/Getty Images

Egy ősi múmia darabja írhatja újra a dél-amerikai történelmet

Infostart

Mindeddig az volt az általánosan elfogadott nézet, hogy a skarlátot az európai hódítók hurcolták be az amerikai kontinensekre. Most azonban megdőlni látszik ez a tézis.

Dél-amerikai régészek olyan felfedezést tettek, amely átformálja a fertőző betegségek múltjáról alkotott ismereteinket. A tudományos kutatás fókuszában egy 700 éves múmia áll, amelynek maradványai között a skarlát kórokozójának nyomait azonosították a szakemberek – írja a Lad Bible cikke nyomán az Origo.

A lelet tehát bizonyítja, hogy a halálos betegség jóval a spanyol hódítók érkezése előtt is jelen volt már Dél-Amerikában.

A szakértői csoport a bolíviai felföldön fellelt múmia egyik fogát elemezte részletesebben. A lelet származási helyén uralkodó hideg és száraz időjárás nagyban segítette a munkát, hiszen ilyen körülmények között az ősi DNS és a lágyszövetek rendkívül jó állapotban konzerválódnak az utókor számára.

Az Eurac Research munkatársai a maradványok vizsgálata során kimutatták többféle baktérium jelenlétét is. A legjelentősebb a Streptococcus pyogenes, ismertebb nevén a Strep A, amely a skarlát kialakulásáért felelős. Ez az első alkalom, hogy a kutatóknak sikerült rekonstruálniuk egy ilyen ősi mintából származó kórokozó genomját.

Korábban történelmi tényként kezelték, hogy a fertőzést az európai felfedezők hurcolták be Dél-Amerikába a 15. századot követően. Azonban a legfrissebb radiokarbonos vizsgálatok igazolták, hogy a vizsgált fiatal férfi 1283 és 1383 között élt. A felfedezés rávilágít, hogy a baktérium már az Inka Birodalom felemelkedése előtti időkben is fertőzte az őslakosokat.

Guido Valverde biokémikus vezetésével a szakemberek jelenleg is több mint 100 egyén maradványait elemzik Bolívia területén, hogy még pontosabb képet kapjanak a betegség ősi terjedéséről.

Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol

A Mol 2026 első negyedévében jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat: a csoportszintű tisztított EBITDA 626 millió dollár lett, 10 százalékkal elmaradva a várt 695 milliótól. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.

Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget

A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

