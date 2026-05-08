Újraindulhat a Mol és az INA szíriai olajbiznisze

Kiemelték, a év elején az INA és az SPC közös műszaki munkacsoportot hozott létre annak felmérésére, hogy újraindítható-e az INA szíriai koncesszióinak működtetése. A csapat jelenleg azokat az üzemeltetési, műszaki, kereskedelmi és szabályozási feltételeket vizsgálja, amelyek lehetővé tennék az INA visszatérését Szíriába.

A tájékoztatás szerint mindkét fél konstruktívnak és előremutatónak értékelte a tárgyalásokat, közös érdeknek tekintik, hogy életképes megoldást találjanak a működés újraindítására.

Ismertették, az INA igazgatóságával találkozó SPC delegációját Yousef Qiblawy vezérigazgató vezette, vele tartott Zuhair Sawwan fejlesztési és kutatási igazgató, valamint Hisam Suleymanelsalih, a gázüzletág igazgatója. A delegáció hétfőn és kedden a Mol budapesti, illetve az INA zágrábi központjába látogatott, szerdán az INA és az SPC képviselői felkeresték a Gazdasági Minisztériumot Zágrábban, ahol munkamegbeszélést folytattak Ante Šušnjar miniszterrel.

A hivatalos program részeként május 5-én, kedden a delegáció ellátogatott a horvátországi Krk szigetén található LNG-terminálhoz is. A látogatás rávilágított az energiaforrások és szállítási útvonalak diverzifikálásának, valamint a modern infrastruktúra kiépítésének kulcsfontosságú szerepére a mediterrán energiaközpontban – írták a közleményben.

A közös szakértői csoport május 6-án, szerdán tartott ülésén megvitatták az INA szíriai működésének leállítása óta eltelt időszak infrastruktúrájára, a mezők állapotára vonatkozó átfogó felmérés főbb megállapításait. A csoport meghatározza az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, valamint megállapodik a jövőbeni együttműködés stratégiai ütemtervéről.

A közleményben Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke hangsúlyozta, elégedettek a szíriai féllel folytatott tárgyalások eddigi előrehaladásával, és biztatónak tartják azt a konstruktív szellemiséget, amelyben a megbeszélések zajlanak. Ugyanakkor a több mint egy évtized után visszatérni Szíriába összetett feladat, továbbra is vannak kérdések, amelyeket rendezni kell, beleértve a szabályozási, jogi, kereskedelmi és működési szempontokat is – hívta fel a figyelmet az elnök.

Marton Zsombor, a Mol csoport kutatás-termelés ügyvezető igazgatója a közleményben kifejtette, a Mol csoport és az INA elkötelezett amellett, hogy a nemzetközi partnerségeken keresztül tovább erősítse a régiót. Szíria korábban a nemzetközi portfóliójuk egyik sarokköve volt, sikeresen felkutatták, és termelésbe állították az új szénhidrogén mezőket. 2011-ben az INA szíriai koncesszióiban végzett olaj- és gáztermelése már napi 37,3 ezer hordó olajegyenértéket ért el. A működés 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektetettek be az országban, és a beruházások részeként épült meg a Hayan gázmező új gázfeldolgozó üzeme is.