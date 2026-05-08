ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.57
usd:
301.11
bux:
134439.5
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Forrás: Pixabay.com

Újraindulhat a Mol és az INA szíriai olajbiznisze

Infostart / MTI

Az INA és a Mol csoport képviselői egyeztetéseket folytattak a szír olajvállalat, a Syrian Petroleum Company (SPC) magas szintű delegációjával, a megbeszélések középpontjában az INA szíriai olaj- és gázipari tevékenységének újraindítási lehetőségei álltak – közölte a Mol pénteken az MTI-vel.

Kiemelték, a év elején az INA és az SPC közös műszaki munkacsoportot hozott létre annak felmérésére, hogy újraindítható-e az INA szíriai koncesszióinak működtetése. A csapat jelenleg azokat az üzemeltetési, műszaki, kereskedelmi és szabályozási feltételeket vizsgálja, amelyek lehetővé tennék az INA visszatérését Szíriába.

A tájékoztatás szerint mindkét fél konstruktívnak és előremutatónak értékelte a tárgyalásokat, közös érdeknek tekintik, hogy életképes megoldást találjanak a működés újraindítására.

Ismertették, az INA igazgatóságával találkozó SPC delegációját Yousef Qiblawy vezérigazgató vezette, vele tartott Zuhair Sawwan fejlesztési és kutatási igazgató, valamint Hisam Suleymanelsalih, a gázüzletág igazgatója. A delegáció hétfőn és kedden a Mol budapesti, illetve az INA zágrábi központjába látogatott, szerdán az INA és az SPC képviselői felkeresték a Gazdasági Minisztériumot Zágrábban, ahol munkamegbeszélést folytattak Ante Šušnjar miniszterrel.

A hivatalos program részeként május 5-én, kedden a delegáció ellátogatott a horvátországi Krk szigetén található LNG-terminálhoz is. A látogatás rávilágított az energiaforrások és szállítási útvonalak diverzifikálásának, valamint a modern infrastruktúra kiépítésének kulcsfontosságú szerepére a mediterrán energiaközpontban – írták a közleményben.

A közös szakértői csoport május 6-án, szerdán tartott ülésén megvitatták az INA szíriai működésének leállítása óta eltelt időszak infrastruktúrájára, a mezők állapotára vonatkozó átfogó felmérés főbb megállapításait. A csoport meghatározza az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, valamint megállapodik a jövőbeni együttműködés stratégiai ütemtervéről.

A közleményben Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke hangsúlyozta, elégedettek a szíriai féllel folytatott tárgyalások eddigi előrehaladásával, és biztatónak tartják azt a konstruktív szellemiséget, amelyben a megbeszélések zajlanak. Ugyanakkor a több mint egy évtized után visszatérni Szíriába összetett feladat, továbbra is vannak kérdések, amelyeket rendezni kell, beleértve a szabályozási, jogi, kereskedelmi és működési szempontokat is – hívta fel a figyelmet az elnök.

Marton Zsombor, a Mol csoport kutatás-termelés ügyvezető igazgatója a közleményben kifejtette, a Mol csoport és az INA elkötelezett amellett, hogy a nemzetközi partnerségeken keresztül tovább erősítse a régiót. Szíria korábban a nemzetközi portfóliójuk egyik sarokköve volt, sikeresen felkutatták, és termelésbe állították az új szénhidrogén mezőket. 2011-ben az INA szíriai koncesszióiban végzett olaj- és gáztermelése már napi 37,3 ezer hordó olajegyenértéket ért el. A működés 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektetettek be az országban, és a beruházások részeként épült meg a Hayan gázmező új gázfeldolgozó üzeme is.

Kezdőlap    Gazdaság    Újraindulhat a Mol és az INA szíriai olajbiznisze

mol

szíria

ina

kőolaj

földgáz

lng

szénhidrogén

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A legnagyobb botrányok még nem is kerültek nyilvánosságra a Real Madridnál

A legnagyobb botrányok még nem is kerültek nyilvánosságra a Real Madridnál
Válságos helyzetben készül a Real Madrid a vasárnapi el Clásicóra. Akadtak már nehéz időszakok a jövő márciusban már 125 éves klub életében, a mostani az egyik legnehezebb. A „királyi klub” szinte biztosan címnyerés nélkül zárja sorozatban a második szezonját, miközben a csapategység megbomlott, a vezetőedző tekintélye elillant, a szurkolótábor pedig egyre elégedetlenebb.
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Újabb képviselők kapták meg mandátumukat

„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

Legfőbb ügyész: ha büntetőeljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerezzük

VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zuckerberg egykori beszédírója: A közöny a legveszélyesebb üzleti modell

Zuckerberg egykori beszédírója: A közöny a legveszélyesebb üzleti modell

„Nem vagyunk eleve kudarcra ítélve, de be kell ismernünk, hogy amit most csinálunk, az nem működik" – állítja Dex Hunter-Torricke, Mark Zuckerberg egykori beszédírója, aki Eric Schmidt mellett ült a Google tárgyalóiban, és Elon Musk cégénél dolgozott. Ma ugyanezeket a vállalatokat tartja a 21. század egyik legnagyobb veszélyforrásának – nem azért, mert gonoszak, hanem mert közömbösek. Egy rendkívüli nyíltsággal adott interjúban a technológiai ipar egykori bennfentese arról beszél, hogyan vált nemes misszióból apologetika, miért jelent az AI a közösségi médiánál is súlyosabb civilizációs kockázatot – és miért fogy gyorsan az idő.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kegyetlen csapda várja a fővárosi lakásvásárlókat: óriási a lehúzás - hát ennek most már sose lesz vége?

Kegyetlen csapda várja a fővárosi lakásvásárlókat: óriási a lehúzás - hát ennek most már sose lesz vége?

Budapesten négy hónap alatt 32%-ról 23%-ra esett a befektetési célú vásárlások aránya. Az árszint a tavalyi befektetői csúcson stabilizálódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says the US opts for a "reckless military adventure" every time a "diplomatic solution is on the table".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 15:04
Komoly kihívások előtt áll a magyar vasúti teherfuvarozás
2026. május 8. 13:34
Elemző: minden jel szerint emelkedni fog az infláció
×
×