ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.85
usd:
302.46
bux:
133653.96
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Milliárdos áfacsalás és számlagyár ügyében a pénzügyőrök húsz embert állítottak elő és hallgattak ki, nyolc gyanúsított letartóztatását pedig el is rendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben az MTI-t.
Nyitókép: NAV/YouTube

Strómanok, fiktív számlák, eltűnt milliárdok: 180 pénzügyőr csapott le egyszerre – videó

Infostart / MTI

Milliárdos áfacsalás és számlagyár ügyében a pénzügyőrök húsz embert állítottak elő és hallgattak ki, nyolc gyanúsított letartóztatását pedig el is rendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben az MTI-t.

Mint írták, a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói egy főként Bács-Kiskun vármegyében „konspiratívan működő bűnös céghálózatot” számoltak fel nemrég.

A megalapozott gyanú szerint a hálózat irányítója egy olyan bűnszervezetet működtetett, amelynek célja különféle belföldi gazdasági társaságok fiktív számlákkal történő ellátása volt, áfafizetési kötelezettségük jogosulatlan csökkentése érdekében.

„A már sémaszerű tevékenység során a bűnszervezet tagjai által vezetett cégek a színlelt gazdasági események elfedésére valótlan tartalmú bizonylatokat generáltak”, illetve azokat a cégeket, amelyeket már nem használtak a jogellenes tevékenységhez, strómanok nevére írták át – közölte a NAV.

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd forintot, amely – gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint 90 millió forint összeget meghaladó készpénz lefoglalásával – teljes mértékben megtérült.

Az országos kiterjedésű akcióban csaknem 180 pénzügyőr vett részt, akik a bűnügyi helyszínekről húsz embert állítottak elő, majd hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük két ember esetében bűnszövetségben, további hattal szemben bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelte el letartóztatásukat a Kecskeméti Járásbíróság.

Kezdőlap    Bűnügyek    Strómanok, fiktív számlák, eltűnt milliárdok: 180 pénzügyőr csapott le egyszerre – videó

nav

bűncselekmény

áfacsalás

számlagyár

pénzügyőrök

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy döntés előtt a miskolci kkv-k: kivárás vagy beruházás a következő lépés?

Nagy döntés előtt a miskolci kkv-k: kivárás vagy beruházás a következő lépés?

A miskolci és észak-magyarországi kkv-k egyszerre küzdenek magas költségekkel, ingadozó kereslettel és munkaerőhiánnyal, miközben a fejlesztés és technológiai felzárkózás versenyképességi kérdéssé vált. A támogatott hitelek és a Széchenyi Kártya Program kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy a vállalkozások mikor és hogyan tudnak ebben előrelépni. A KAVOSZ és a Portfolio országos roadshow-jának következő állomása 2026. május 13-án Miskolcon lesz, ahol a kkv-k forrásszerzési lehetőségeiről, a gazdasági kilátásokról és a digitalizáció kihívásairól is szó esik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sürgős riasztást adtak ki a hatóságok: ha vettél ilyen brassóit és csirkepaprikást, ne edd meg

Sürgős riasztást adtak ki a hatóságok: ha vettél ilyen brassóit és csirkepaprikást, ne edd meg

A Penny két készételt is visszahívott, mivel mikrobiológiailag nem voltak megfelelőek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 7. 21:11
Együtt ivott vele, majd felgyújtotta
2026. május 7. 20:19
Ukrán adathalászok a bíróság előtt
×
×