Strómanok, fiktív számlák, eltűnt milliárdok: 180 pénzügyőr csapott le egyszerre – videó

Mint írták, a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói egy főként Bács-Kiskun vármegyében „konspiratívan működő bűnös céghálózatot” számoltak fel nemrég.

A megalapozott gyanú szerint a hálózat irányítója egy olyan bűnszervezetet működtetett, amelynek célja különféle belföldi gazdasági társaságok fiktív számlákkal történő ellátása volt, áfafizetési kötelezettségük jogosulatlan csökkentése érdekében.

„A már sémaszerű tevékenység során a bűnszervezet tagjai által vezetett cégek a színlelt gazdasági események elfedésére valótlan tartalmú bizonylatokat generáltak”, illetve azokat a cégeket, amelyeket már nem használtak a jogellenes tevékenységhez, strómanok nevére írták át – közölte a NAV.

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd forintot, amely – gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint 90 millió forint összeget meghaladó készpénz lefoglalásával – teljes mértékben megtérült.

Az országos kiterjedésű akcióban csaknem 180 pénzügyőr vett részt, akik a bűnügyi helyszínekről húsz embert állítottak elő, majd hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük két ember esetében bűnszövetségben, további hattal szemben bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelte el letartóztatásukat a Kecskeméti Járásbíróság.