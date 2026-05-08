Orbán Viktor: kultúraváltás történik Magyarországon, meg kell értenünk a fiatalokat

„Nemrég kezdtem a melót, és nem fejeztem be. Szerénytelenség nélkül mondom, amit terveztem, 20 évre terveztem, négy ciklust kaptam, az ötödik elmaradt. (.) A tervem azt volt, hogy csinálunk egy szuverén, önálló, saját lábán álló Magyarországot, azután, hogy 2010-ben ez egy az IMF-felügyelet alatt álló, idegen érdekeket kiszolgáló ország volt. A magyarok munkáján a magyarok gazdagodjanak. Úgy gondoltam, 20 év kell, hogy ez stabilan megálljon a lábán, mert sok mindent át kell építeni, a gazdaságot, a közigazgatást, az alkotmányosságot. Van hátra egy ötöd, amit nem tudok befejezni, és ez fájdalmas. És nem csak nekem, mert sokan voltak az országban – nehéz megbecsülni, mennyien – akik értették, mit csinálok. Ezt hívjuk a nemzeti oldalnak” – mondta Orbán Viktor. Hozzátette: az fájdalmas, hogy most ők is egy „befejezetlen melóban” vannak, ez egy közös munka volt, ők jöttek vele 16 évig.

„Azért imádkozom, hogy ebből a szuverén Magyarországból minél kevesebbet bontsanak le, minél kevesebb magyarok által teremtett érték kerüljön külföldi kézbe,

ezt figyelem most. Ebben az ügyben még nem történt semmi, kormányzás még nem történt” – fogalmazott.

Orbán Viktor megbízatása azzal ér majd véget, hogy Magyar Péter leteszi az esküt szombaton az Országgyűlésben.

Ez a közösségük felelőssége, amiért ő viseli az elsődleges felelősséget, hiszen az irányt, hogy merre menjenek, ő szabta meg. Most én kevesebbet beszél, ez az önreflexió ideje, de tele van energiával, folyamatosan dolgozik – közölte, megjegyezve, hogy a szuverén Magyarország célja egy szerelem, ez nem múlt el. Ki kell állni az eszmék, az álmok, a teljesítmények, a döntések mellett, még a vitatott döntések mellett is. „Majd meglátjuk, mire jut az ellenfél” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a miniszterek nagyon nehéz munkára vállalkoztak, a bátorságért elismerést kaphatnak azok, akik ezt elvállalták. Hogy a teljesítményért is kapnak-e, az majd elválik.

„Ilyen balszerencsém is csak nekem lehet. A most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból, Európa második legjobb negyedéve volt Magyarországon, a fogyasztás az egekben, az ipari termelés megindult, a szegénységszint az unió szerint, akik nem a barátaink, lement az EU-átlag alá, a lakáspiacon 64 százalékkal nőtt a lakásépítések száma –

tehát kihoztuk az országot a válságból és elveszítettük a választást”

– értékelt.

Szerinte a kormányzásnak mindig van hordaléka is, olyan dolgok, amik nem sikerültek jól. Szerinte a jobboldali, gondolkodó embereknek nehéz volt eddig kritizálnia a kormányzatot, mert azzal nehéz helyzetbe hozták volna a kormányt, de most, szellemi értelemben, a nemzeti oldal gondolkodó, beszélő emberei kiszabadulnak, és majd kibontakozik az új jobboldali világ, amihez lehet szellemileg kapcsolódni.

„Elvettünk 15 ezer milliárd forintot a bankoktól, a kereskedelmi multi cégektől, törvényesen, és odaadtuk a magyar családoknak. Ebből van a 13., 14. havi nyugdíj, a fiatalok lakástámogatása... ezek most jönnek szembe, ezek ellenünk dolgoztak, nemcsak hárommillió háromszázezer ember szavazott ellenünk, hanem óriási erők dolgoztak azon, hogy ezt a pénzt visszaszerezzék, hagyják abba a megfejésüket” – mondta, de szerinte ez a kifosztás allegóriája, így zsebelték ki a magyarokat 2010-ig, csak most ezt „európainak” és brüsszelinek hívják.

A parlamentben van ötvenegynéhány képviselője a Fidesz-KDNP-nek, de a Tisza szavazói sem akarják, hogy kifosszák őket, akármit nem lehet megcsinálni egy országgal, itt vannak kurucok, félkurucok, és néha a labancok is magukhoz térnek – mondta. Bízzunk benne, hogy belátják, hogy az állam által visszaszerzett vagyontárgyakat nem lehet eladni, repülőtér, Mol- és Richter-részvény... (.) Mi megkétszereztük az állami vagyont, az MNB-ben lévő aranyat megharmincszoroztuk” – mondta. A nemzeti oldalhoz tartozó emberek szerinte megvédhetik a nemzeti vívmányokat, fel kell készülni arra, hogy ami jó, azt támogatjuk, ami nem jó, ott ellenállás.

„Fájdalmas, de izgalmas dologgal találtuk szembe magunkat. Megcsináltuk a választási adatok elemzését, és azt találtuk, hogy a 40 év fölötti szavazóknál a nemzeti oldal 47-44-re nyert. A 40 év alattiaknál vesztettünk, 19 a 75 százalék ellenében. A fiatalok küldtek el bennünket.

A TikTokot rendszeresen használók körében kaptunk 25 százalékot, a Tisza 70-et. A Facebook-felhasználóknál kaptunk 23-at, a Tisza pedig 66-ot. Vagyis amit ajánlottunk az embereknek, a 40 év fölöttiek elfogadták, a fiatalabbak elutasították. A biztonság a legfontosabb, ezt elutasították, és engem is velem együtt. A másik oldalon másik ajánlat volt, ott a változás nem kockázatos, hanem jó, és ha változtatunk, jobban fogunk élni. A fiatalok erre igent mondtak és arra is, aki az ígéretet eljuttatta hozzájuk. Fáj, hogy a fiatalok bizalmát elvesztettem, de ez van, ezzel kell szembenéznem. A nemzeti oldalnak is feladat, hogy hogyan tartsa meg a 40 felettiekhez és kerüljön közelebb a fiatalokhoz. Most nincs válaszom erre, de azt megtettük, hogy a Fidesz vezetőségét azonnal megfiatalítottuk” – mondta Orbán Viktor, megjegyezve, hogy az „öregek” hátraléptek a tanácsba, a frakcióban most fiatal képviselők ülnek. Ez nem lesz elég, de az első válasz ez volt, és még sok döntést kell hozni.

„Az, amit műveltek a Zsolt bácsi ügyében, emberileg a legaljasabb dolog, ráfogni kiskorúak ellen elkövetett bűncselekményt becsületes emberekre, ennél aljasabb dolog nincs. És ezt szakmányban művelték. Le fognak bukni. Ki fog derülni, hogy ez kreálmány. Az egészet a Semjén Zsolt és a kereszténydemokrácia felé terelték. Nyilvánvalóan a magyar kereszténydemokráciát akarták, akarják diszkreditálni. A Zsoltért tűzbe teszem a kezem, nála becsületesebb ember nincs. De le fognak bukni” – közölte, hozzátéve, hogy itt nekik nem védekezni kell, hanem ezeket a kétes ügyeket le kell zárni.

A minisztériumokat elfoglaló emberek és Magyar Péter Tisza-elnök korábbi Fidesz-kötődésével, illetve azzal kapcsolatban, hogy Balásy Gyula felajánlotta olyan cégeit, mint a Lounge Group tagvállalatai (New Land Media, Lounge Design) az államnak, amelyek az elmúlt években tízmilliárdos nagyságrendű állami megbízásokat kaptak, Orbán Viktor példaként hozta, hogy Budapest kötött velük 180+60 millió forintos szerződést, a leendő miniszterelnök pedig 1 millárd feletti szerződést kötött velük.

A leköszönő miniszterelnök úgy értékelt, a nyugdíjasok értették és értékelték, hogy a kormány segített nekik, a családok, a fiatalabb generációk egy része viszont nem így tett.

„Nem anyagi okok játszottak elsősorban szerepet, hanem úgy sejtem, hogy történik egy kultúraváltás is Magyarországon, egy nemzedék másik kulturális kódrendszerben van, máshogy beszél, máshogy közelít a valósághoz,

az élettel szembeni elvárásait máshogy fogalmazza meg, mint ahogy mi csináltuk és csináljuk, és amit én mondok neki, az ezen a falon vagy szűrőn nem jut át. Ez egy kulturális váltás lehet, ezt meg kell értenünk, mert ha nem értjük meg, nem fogunk tudni beszélni hozzájuk” – mondta Orbán Viktor.

„Nem akarok bezárkózni a saját korosztályomba”, azt a frissességet és képességet, hogy érdekelnek minket a fiatalok, hogy miért gondolnak teljesen mást nekünk teljesen evidensnek tűnő dolgokban, azt meg kell tartani. „Mondják meg pacekba, mi mit gondolnak másként, mi az, ami nekik sok vagy kevés, mit gondolnak másként” – fogalmazott arra utalva, hogy majd most következik az, hogy elmegy a fiatalok közé, például az egyetemekre.

„Az öregek fenntartását átvette a nyugdíjrendszer, a fiatalokkal való foglalkozás nagy részét átvette az iskola, ennek vannak következményei. Minden a családon múlik, a modern korban kihívások érik a család alapközösségét, pedig a nemzet jövője azon múlik, hogy a családok megvannak-e, egészségesek-e, megvannak-e azok az érzelmi kapcsolatok, amelyekre nemzetet lehet építeni. Egy patrióta politikus csak erre tud építeni, nincs nemzet család nélkül, az pedig az édesanyákra épül” – magyarázta, hogy milyen logika mentén „hozták el az országot idáig”.

Dopeman az interjú egy pontján arról beszélt Orbán Viktornak, hogy a bakelit lemezek és a tanórák azért voltak 45 percesek, mert annyi ideig tudtak koncentrálni az emberek, de a világ folyamatos pörgésének következtében a mai fiatalok már nem képesek erre, és a fiatalok, a társadalom tudatállapota állandóan töredezett, fragmentált, más állapotban van egy mai ember, mint a korábbiak. A távozó miniszterelnök azzal válaszolt, hogy

a kampánystábjuk nem érzékelte időben azt, hogy baj van, nem mennek át az üzeneteik, az ellenfél üzenetei sokkal hatékonyabbak, és valamit változtatni kell.

„Mentünk előre és nyomtuk. Nem volt olyan javaslat, hogy változtassunk, mert baj van. Nem akarom a saját felelősségemet csökkenteni ezzel, de ezt egy kampánystábnak érzékelnie kell” – mondta.

Megjegyezte, hogy jó lenne az országnak, ha ennek a választásnak a kulturális-antropológiai dimenzióját néhány okos ember feldolgozná és el lehetne ezt olvasni. Ő földhözragadtabban szokta a helyzetet magyarázni: nyomta három éven át, hogy a háború, a brüsszeli rossz politika blokkolja a gazdasági növekedést, és próbáltak ezen mindenel változtatni, de a gazdasági növekedés csak nem indult meg, az utolsó negyedévig ezt nem tudták előállítani. Most derült ki, hogy beérett az eddigi tevékenységük gyümölcse, de már elvesztették a választást, mondta, úgy értékelve, hogy ha ez sikerült volna, a gazdaság beindul és azt optimista közhangulat lengi körül, akkor meg tudták volna nyerni a választást még a fiatalok véleménye ellenére is, mert akkor nem 47-44-re győznek az idősebbeknél, hanem jóval nagyobb arányban.

„Most a gazdaság beindult, ha nem rontják el, növekedni fog. Nem javaslom, hogy az ország sikere ellen szurkoljunk. Inkább azt a testtartást javaslom, hogy ha vállalták, hogy a győzelmük esetén jobban fogunk élni, akkor lássuk, éljünk még jobban. Ha sikerül, rendben van, ha nem, hát akkor nem” – közölte Orbán Viktor.

Ez a magyar gazdaság most össze van rakva szerinte, és most más módon van összerakva, ami nem tökéletes, de nem idegen érdekeket szolgál, mint 2010 előtt, hanem a magyar emberek érdekét szolgálja, és garantálja, hogy a magyar emberek munkájából a magyarok gazdagodnak. Jobb lenne, ha a fő alkatrészeket nem mozdítanák el, mert az a magyaroknak rossz lenne – fejtette ki félelmeit, megjegyezve, hogy még egy komoly adótáblát vagy államadósság-kezelési táblát vagy a béremelések fenntartását lehetővé tévő dolgokat még nem lehetett látni.

„Azzal adtam át a frakció vezetését Gulyás Gergelynek, hogy mindent támogassanak, amiről azt gondoljuk, hogy vállalható és jó, és

mindent, ami a nemzeti vívmányok listáján van – van egy ilyenünk, 16 vagy 17 dolog van rajta –, azt védjék meg. Ha lehet, a parlamentben, ha ott nem lehet, akkor a közéletben, ha ott sem lehet, akkor az utcán”

– hangzott el.

Nem tartja „istentől elrugaszkodottnak”, hogy 20 évre visszamenőleg elővegyék a politikusokat és a most az Országházba beült képviselőket, és nézzék át a bizonyos pozíciókat betöltő emberek dolgait. Ha ennek szerintük van értelme és a jogállami kereteket be tudják tartani, akkor csinálják. „Az elszámoltatás szó ellenszenvesen hangzik, de nem kell tőle megijedni, lehet tisztességesen csinálni” – tette hozzá.

Az nagy baj volt, egy elefánt – mondta Orbán Viktor, amikor szóba kerültek a Matolcsy-családdal kapcsolatos gazdasági ügyek. Úgy látja, hogy azok a válaszok, amiket erre a problémára adtak, nem voltak elegendőek. A Magyar Nemzeti Bank és az ahhoz tartozó alapítványok a kormány ellenőrzésén kívül vannak, a jegybankok az Európai Központi Bank alá vannak rendelve, a miniszterelnök még a könyveiket se tudja megnézni, a kormánynak nincs hatásköre a jegybank fölött. Az egy másik dolog, hogy bűncselekmény gyanúja merült fel, ilyenkor a hatóságoknak el kell járnia. A nyomozati cselekmények megindultak, ezen végig lehet menni, az új kormány is megteheti.

„Még aludni is úgy aludtam, hogy a fejem mellett ott volt egy cetli és egy ceruza, ha valami eszembe jut, elolvassam. A vasárnapokat próbáltam menteni. (.) 16 éve csinálom ezt, ez felemészt fizikailag is. A jóisten kegyelmét látom ebben: napi 18 óra meló, nincs szemüvegem, semmilyen gyógyszert nem szedek, a vérnyomásomat mintha meg se mozdították volna, 120/80 nem tudom, mióta. Túlsúlyos vagyok, ez igaz, de egészséges. Úgy, hogy közben éreztem, hogy biológiailag és fiziológiailag is eszi föl az erőmet, 16 év ilyen” – mondta, utalva arra, hogy az emberi orgaznizmus természetrajza ilyen, nem bír el mindent a szervezet. Hozzátette: ő továbbra is ott lesz, lehet rá számítani, a szertárban, vagy ha a csapatot a pályára kell vezetni, mindegy.

„Nem velem van a baj, hogy én akarok vagy nem akarok. Az a kérdés, hogy ami felé a világ fejlődik, amily felé a kulturális átalakulás megy, ahogyan a fiatalok ma vannak. Azt hiszem, hogy itt nem rám van szükség. 63 éves vagyok, nem fogok kimenni a Hősök terére herebere partikra” – mondta, kiemelve, hogy a haza boldogulása a legfontosabb. Négy évet boldogan adott volna még az életéből, hogy a szuverén Magyarország utolsó építőkockáját behelyezze, ez nem sikerült, és jó lett volna egy nyugodt váltás. Most hátralépett, jók a negyvenesek, fantasztikusan fognak teljesíteni a közéletben is. „Nem látszódtak tőlem, nagy volt az árnyék. Most, hogy félreálltam, besüt a nap, majd látszódni fognak, jó lesz ez” – vázolta.

„Világosan látom, hogy a választási- és a kampánymatematikában is elkövettünk egy hibát. Én is része vagyok ennek, én is azok közé tartoztam, akik azt mondták, hogy 71-72 százalék a maximum részvétel Magyarországon, és nekünk ezt a 71-72 százaléknyi embert kell felkeresnünk. És bejött plusz 9-10 százalék választani, és közülük legalább 9,5 százalék ellenünk szavazott, ezt nekünk, különösen a kampánystábnak, érzékelnie kellett volna. De nem ez volt, hanem nyomtuk, nyomtuk és nekimentünk a falnak” – mondta Orbán Viktor.

Most ki kell állni a meggyőződés, a bajtársak, a munka mellett, nem kell túl okosnak lenni, ezt kell csinálni a politikában szerinte, a csatákba pedig bele kell állni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a NER alatt meggazdagodott emberek, például Majka, beszélnek most a leköszönő kormány ellen, ezt szerinte nem szabad hagyni, azt kell mondani, hogy „Te beszélsz?”.

Hann Endre Medián-vezető méréseivel kapcsolatban azt mondta, hogy nekik is voltak túlzó vagy téves állításaik, még ha a Medián számai is lettek a legközelebb a valósághoz. „Ennek a választásnak egy olyan tapasztalata is van, hogy a közvélemény-kutatások teljesen összezavarodtak, és nem lehetett különválasztani a valóban mérni akarókat azoktól, amelyek befolyásolni akarják a választást. Push pollnak hívják Amerikában ezt a jelenséget, és Magyarországon ez megjelent” – mondta, azt javasolva, hogy meg kell vizsgálni utólag ezeket, és szerinte a Mediánnál vegyesen voltak jelen ezek az üzenetek.