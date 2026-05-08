2026. május 8. péntek Mihály
A Balatoni Hajózási (Bahart) Zrt. Nemzeti Regatta nevû hajója érkezik a badacsonyi hajókikötõhöz 2021. május 18-án. A társaság idén ünnepli a balatoni hajózás 175. évfordulóját.
Nyitókép: MTI/Varga György

Jelzés érkezett a Balatonnal kapcsolatban

Infostart / MTI

A kutatóintézet szerint tudatosabban kellene bánni mind a szennyvízzel, mind a vegyszerekkel, mert bár jelenleg kifogástalan a tó vízminősége, de jó lenne, ha ez így is maradna.

A balatoni hajózás során keletkező szennyvíz megfelelő kezelését és a vegyszerhasználat radikális csökkentését szorgalmazta a környezetszennyezés csökkentése érdekében a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) főigazgatója csütörtökön.

Vasas Gábor a hajózási szezon kezdetén arra hívta fel a figyelmet, hogy a balatoni szabadidős- és sporthajózás jövője szorosan összefügg a tó ökológiai állapotával.

Mint kifejtette, a tó vízminősége jelenleg kifogástalan, azonban egyre nagyobb kockázatot jelent környezetvédelmi és higiéniai szempontból, hogy a vitorlások, motoros kishajók és csónakok használóinak egy része nem kezeli megfelelően a szennyvizet.

Az elmúlt években a tó használatának intenzitása megnőtt, miközben a klímaváltozás hatásai érzékenyebbé tették a tavat a szennyezésekre: nőtt a vízhőmérséklet, megváltozott a Balaton vízháztartása - mutatott rá az intézményvezető. Két éve nem nyitották ki a Sió-zsilipet, tehát ami a tóba kerül, az bent is marad – tette hozzá.

A BLKI mérési eredményei azt mutatták, hogy hajócsoportosulások, illetve kikötők közelében magasabb a víz szennyezettsége, ami megerősítette több kikötőmester visszajelzését is – ismertette Vasas Gábor. Megjegyezte, a kutatók közvetlenül a szemléletformálásért tehetnek, javaslatokat megfogalmazva, a többi a jogalkotók, hatóságok dolga.

A tihanyi kutatóintézet a Facebook-oldalán (BalatonScience) csütörtökön megosztott friss posztjában két területet írt le, ahol sürgős és érdemi változtatásra van szükség a balatoni hajósközösség gyakorlataiban. Az egyik a fedélzeti szennyvíz kezelésének azonnali rendezése, hiszen rendelkezésre állnak a megfelelő kikötői infrastruktúrák és technológiák a szennyvíz szabályos, ellenőrzött és biztonságos elhelyezésére. A Balatonba kerülő szennyvíz az egészségügyi kockázatok mellett elősegíti az algásodást.

A másik kritikus területnek a hajókarbantartás során alkalmazott vegyszerek kérdését nevezik a kutatók. A hajótestek tisztítása, karbantartása és az algásodás elleni védekezés során gyakran használnak a hajósok olyan anyagokat, amelyek közvetlenül a vízbe jutva károsítják az élővilágot.

A BLKI ezért javasolja a környezetkárosító vegyszerek használatának megszüntetését, környezetkímélő, lebomló alternatívák előnyben részesítésével, a vegyszerhasználat minimalizálását, az elfolyó mosóvíz megfelelő kezelését, valamint a karbantartási tevékenységek tudatosabb megtervezését (például mechanikai tisztítás előnyben részesítésével).

„A tó növekvő használata és a klímaváltozás együttesen olyan helyzetet teremtettek, amelyben a korábban elfogadott vagy elnézett gyakorlatok már nem folytathatók tovább. A fenntartható hajózás nem lemondás, hanem minőségi szemléletváltás” – hangsúlyozta közös posztjában a főigazgató, és Preiszner Bálint, a kutatóintézet tudományos munkatársa.

balaton

környezetszennyezés

vegyszer

szennyvíz

hajózás

balatoni limnológiai intézet

hun-ren

Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol

A Mol 2026 első negyedévében jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat: a csoportszintű tisztított EBITDA 626 millió dollár lett, 10 százalékkal elmaradva a várt 695 milliótól. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.

Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget

A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

