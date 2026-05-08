2026. május 8. péntek Mihály
Nyitókép: Pexels.com

Trieszt főtere került a középpontba a Virág Judit Galériában

Infostart / InfoRádió

Május 17-én 81. alkalommal rendez tavaszi aukciót a Virág Judit Galéria. Az árverés legizgalmasabb tétele egy Vaszary János mű lesz, amely Trieszt tengerparti főterét ábrázolja. A műalkotásokból nyílt tárlat már látogatható a galériában.

Vaszary János 1927-ben festett, Trieszt főterét ábrázoló festménye lesz a Virág Judit Galéria tavaszi aukciójának egyik legérdekesebb műalkotása. A festmény igazi nyári mű. Melegséget, életörömöt és a színek kavalkádját hozza el.

„Ez egy fantasztikus, izzó színű, nagyon dekoratív életkép Vaszary Jánostól. 1927-ben festette, valóban Trieszt főterén, amely egyébként Európának a legnagyobb olyan tere, amely tengerre néz. És Vaszary János a 20-as évek közepétől kezdve a nyarakat rendszeresen Olaszország divatos fürdőhelyein töltötte, és az utazásairól festményeket készített. Ez a kép egy ilyen nyaralás emlékét örökíti meg. Becsértékét egészen 160 millió forintig állapítottuk meg, de az valójában mindig kiszámíthatatlan – majd a vevők és a piac fogja eldönteni, hogy végül mennyiért kel el a festmény” – mondta az InfoRádióban Kelen Anna, a Virág Judit Galéria és Aukciós Ház művészettörténésze.

Az aukción más érdekes tételek is szerepelnek. Lesz például Szobotka Imrétől egy különleges kubista festmény, ami 1915-ben készült. Ő az a magyar művész, aki a leginkább bekapcsolódott a nemzetközi kubizmusba, aki épp akkor élt Franciaországban és Párizsban, amikor a leghíresebb kubista festők, például a Picasso vagy George Brack is ott éltek és alkottak. És pont ezért, mert Franciaországban dolgozott, viszonylag kevés elérhető képe van ebből az időszakból, úgyhogy ez is kuriózum – emelte ki Kelen Anna.

Ahogy pedig a látogatók és a gyűjtők már megszokhatták, a modernizmus olyan jeles alakjaitól, mint például Scheiber Hugó, Kádár Béla vagy Aba-Novák Vilmos is látható lesz majd néhány kiemelkedő alkotás.

A Virág Judit Galéria aukciós tárlatát május 16-ig bárki ingyenesen megtekintheti.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Drasztikus apadásnak indult a legnagyobb hazai folyónk: ritkán látott képződmény bukkant elő a vízből az elképesztő szárazság miatt

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

