Wéber Gábor: Norris és Piastri más típus, ami eldöntheti a versenyt

Lando Norris az utolsó hét futamból megnyert négyet. A szakértő szerint ebben van olykor szerencse is, de így elég közel került Piastrihoz, még úgy is, hogy Montrealban ő hibázott hatalmasat, ő ment neki hátulról a csapattársának, és a hibájáért neki kellett megfizetnie tíz ponttal. Ha az a tíz pont meglett volna, akkor most Norris vezetne egy ponttal – ehelyett 9-cel vezet Piastri. Minimális az előny, és bár nehezen fogy, nagyon nehezen is lehet hozzátenni.

„Az esélyük fifty-fifty, teljesen nyílt a verseny,

minimális a különbség köztük, és tíz futam van hátra, tehát gyakorlatilag egálban vannak” – mondta Wéber Gábor.

Innentől kezdve a kettejük közti adok-kapok lesz a teljes idei sorozat. Egy kiesés nagyban befolyásolhatja, akár el is döntheti a vb-címet. Ennél a pontkülönbségnél például ha lenne egy Norris-kiesés, az 34 pontos Piastri előnyt jelentene, ha nyerné azt a futamot. Az már kezdene arra a határra kerülni, amit nagyon nehéz csapaton belül egymással szemben ledolgozni, amikor ennyire domináns és megbízható autóról beszélünk, mint az idei Mclaren – mondta Wéber Gábor.

Ha Piastri esne ki és Norris győzne, akkor átfordulnak, 16 pontos lenne Norris előnye, az szerinte „még nem a világ vége”. Norrisnak törekednie kell rá, hogy ne veszítsen újra pontokat, ahogy nullázott Montrealban. Piastri viszont nagyon megbízható, 40-nél is több versenyt teljesített már zsinórban a pontszerzők között. Nagy erőssége, hogy folyamatosan szerzi a pontokat, és nagyon ritkán hagy pontokat az asztalon, tehát általában maximalizálja a lehetőségeit.

A kérdésre, hogy lehet-e nevelni, mentorálni annyira egy pilótát, hogy ilyen szintre eljusson, a szakkommentátor azt válaszolta, hogy ezek elsősorban saját képességek.

„Lehet erre koncentrálni, dolgozni vele, de amikor valaki az autóban ül, akkor főleg a zsigeri reakciók vezérlik, a pilóta alaptulajdonságai. Olyan helyzetekben lehet kalkulálgatni, amikor a pilótának hosszabb ideje van gondolkodni, hogy megéri-e esetleg a kiesést kockáztatni egy pozícióért, vagy inkább visszafogja magát, hogy biztosan behozza a pontokat. De amikor meglepetésszerű kifékezés, próbálkozás van, és a futamgyőzelem a tét, sok pilóta nem tud azzal kalkulálni, hogy ez most elég biztonságos legyen” – mondta Wéber Gábor.

A Forma–1-es szakkomentátor a Magyar Nagydíjról is beszélt az InfoRádióban. Mint mondta,

száz százalékban pozitívak voltak a visszajelzések a magyar versenyhétvégéről és a felújításról.

Meglepődtött, mert ez egy elég kritikus szakma, de mindenki azt élte meg, hogy óriásit lépett előre a Hungaroring. Az egész közeg hozzászokott a profizmushoz és a tökéletes működéshez minden szempontból, minden pályán, mégis úgy értékeltek, hogy hihetetlenül jól sikerültek a felújítások, a főépület, az új főlelátó és az összes infrastruktúra megújítása.

„Még engem is letaglózott, hogy mennyire monumentális lett minden, de mégis működőképes és használható. És ugyanezt láttam mindenkin. Ez a visszajelzés jött vissza az összes külföldi kollégától, az összes csapattagtól, a mérnököktől, a versenyzőktől. Bárkivel beszéltem, az őszinte véleményük az volt, hogy elképesztően jól sikerült a felújítás” – mondta.

Az egész Hungaroring nagyobb lett, és jóval modernebb minden.

„A nagyság nekem is nagyon furcsa, egy kicsit elveszettnek éreztük magunkat az elején, és még az utolsó nap is néha el kellett gondolkodnom, hogy melyik ajtón kell pontosan benyitnom, hogy erre vagy arra a folyosóra jussak? Annyira megváltozott a főépület, hogy eltűnt az eddig meglévő híd, helyette két alagút lett, amin át lehet menni a pályavonal alatt a túloldalra a főlelátó irányába. A kommentátorfülkék felé eddig hídon kellett menni, de most alagúton, és a sajtóközpont egyelőre ideiglenes helyen volt a föld alatt, mert nem készült még el a főépületnek az a része, ahol majd véglegesen lesz. De nem csak én tétováztam néha, egy csomóan engem kérdeztek a föld alatt, hogy akkor most melyik ajtón kell jobbra fordulni vagy balra? De szerintem kicsit hozzájárult a szépségéhez, hogy még benne voltunk a felújítás utolsó fázisában, hiszen a munka jövőre fejeződik be véglegesen” – tette hozzá Wéber Gábor.

Mint a szakértő fogalmazott, mostantól jönnek az utolsó ráncfelvarrások és a szépítgetések. Jövőre a helyére kerül az összes funkcionális szobahelyiség, de most meg sok helyen száradt a beton, gépekkel szárították a levegőt. Még az épület is picit „helyezkedik”, picit mozog, még újra kell festeni a végén, és nem volt még készen a Paddock-épület második emelete sem.

Kívülről jól nézett ki, egyben volt az épület, de belül még nem lehetett használni a fölső szintet, de jövőre ez mind kész lesz

– mondta Wéber Gábor. A sajtóközpont felköltözik az első emeletre, a versenyirányítás a megszokott helyére kerül, és minden funkcionális helyiség telejesen használható lesz.

A mogyoródi futamról magáról azt mondta Wéber Gábor, hogy persze utólag már könnyű győzelemnek néz ez ki Lando Norristól, de a végeredmény egyáltalán nem volt borítékolható, mert a vártnál hamarabb érte Lando Norrist utol Oscar Piastri, ráadásul úgy, hogy frissebb gumikon volt, és láthatóan megvolt a tempóelőnye, csak egyszerűen nem tudott támadó közelségbe kerülni. De elég lett volna egyetlen megingás Norristól, hogy olyan közel kerüljön hozzá Piastri, hogy aztán simán megelőzze.

„Norris ezt a hétvégét, ezt a vasárnapot lehozta hiba nélkül, és egy olyan kényszerű stratégiai zsákutcába keveredett, ahonnan nem volt más választás, csak mindent egy lapra feltenni egy kiállásra, mert ha követi a két kiállásos stratégiát, akkor valószínűleg csak harmadik, vagy ha Leclerc-t megelőzi a végén, akkor második a dobogón, és nem tudott volna Piastri elé kerülni. Márpedig az ő szempontjukból csak egyetlen dolognak van értelme és jelentősége, hogy egymáshoz képest előrébb végezni, hiszen kettejük közt fog eldőlni ez a világbajnoki csata” – mondta Weber Gábor.