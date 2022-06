Mutatjuk - Lionel Messi hintett egy ötöst Észtországnak

Lionel Messi öt (!) góljával az argentin labdarúgó-válogatott 5-0-ra legyőzte az észt csapatot barátságos mérkőzésen a spanyolországi Pamplonában vasárnap.

A hétszeres aranylabdás sztár a 9., a 45., a 47., a 71. és a 76. percben talált be. Az első gól 11-esből esett.

Még Lionel Messi különleges pályafutásában is rendkívüli, ami vasárnap Baszkföldön, Pamplonában, az El Sadar Stadionban történt: öt gólt szerzett egy válogatott mérkőzésen. Az argentinok 5-0-ra kiütötték az észteket egy felkészülési mérkőzésen, az összes gólt a PSG csillaga szerezte.

Már a múlt héten, a londoni Finalissimán, az olaszok ellen 3-0-ra megnyert mérkőzésen is látszott, hogy Messi óriási kedvvel játszik, szinte reneszánszát éli a rosszul sikerült idénye után.

Három héttel a 35. születésnapja előtt két gólt is előkészített, a mérkőzés legjobbjának választották. Az észtek ellen bepótolta a góllövést is: ötször is bevette az ellenfél hálóját.

Ez mindössze a második alkalom, hogy mesterötöst szerzett profi mérkőzésén.

Az elsőt 2012. március 7-én érte el, amikor a Barcelona 7-1-re győzött a Bayern Leverkusen ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján.

Argentína válogatottjában a vasárnapi parádé előtt még soha nem szerzett három gólnál többet.

Immár 162 válogatott mérkőzésen 86 gólnál jár, aligha kell jelezni, mindkét számot tekintve argentin csúcstartó. A mostani öttel a válogatottban szerzett gólok világranglistáján megelőzte Puskás Ferencet (84 gól, 89 mérkőzésen - 85 magyar, 4 spanyol színekben), s már csak hárman állnak előtte: a vasárnap két gólig jutott Cristiano Ronaldo (117 gól), valamint az iráni Ali Daei (109) és a malajziai Mokhtar Dahari (89). Meglepő lenne, ha utóbbit nem előzné meg még 2022-ben.

A dél-amerikai együttes a november 21. és december 18. közötti katari vb-n Szaúd-Arábiával, Mexikóval és Lengyelországgal szerepel azonos csoportban.

Eredmények:

Argentína-Észtország 5-0 (2-0)

korábban:

Kolumbia - Szaúd-Arábia 1-0 (1-0)

Peru - Új-Zéland 1-0 (0-0)

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Pool/Juan Ignacio Roncoroni