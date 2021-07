Mint az Infostart már szerdán megírta, lejárt Lionel Messi szerződése az FC Barcelonánál, és a katalán klub nem kötött vele új megállapodást. A történet azért is rendhagyó, mert a Barca volt az argentin csatár egyetlen profi klubja, 2005-ben kötötte első hivatásos szerződését, 2017-ben a legutóbbit, amely szerdán éjfélkor járt le. Messi tavaly nem akart eddig sem maradni, pedig volt érvényes szerződése, most meg szinte mindenki biztos abban, hogy marad, pedig papíron már semmi sem köti a klubhoz.

Joan Laporta, a klub márciusban megválasztott elnöke – aki 2003 és 2010 között már irányította a klubot, így Messi nála írta alá első profi szerződését – nagyrészt azzal nyerte meg a voksolást, hogy azt ígérte, Messi marad Barcelonában. Aztán eltelt csaknem négy hónap, és nem sikerült megállapodni. Laporta azonban nyugodt, és nyugalmat kért mindenkitől,

a Barcelona is akarja Messit, Messi is a Barcelonát,

szerinte csak idő kérdése, hogy aláírás kerüljön a szerződésre, amely a legfrissebb hírek szerint öt évre szólna, ebből két évig játszana még a Camp Nouban a 34 éves csatár, utána három évig a klub nagykövete lenne az Egyesült Államokba, ahol még tovább futballozna.

A megállapodás mégsem jött össze, ellentétben a mostani helyzettel, hogy Messi szabad, amit a klubvezetés minden áron el akart kerülni. Csakhogy egy több mint egymilliárd eurós veszteséget maga előtt görgető egyesület esetében a minden ár meglehetősen korlátozott lehetőséget jelent. A Mundo Deportivo márpedig arról ír, hogy a késedelemnek Messi fizetése az oka, ugyanis hiába mondana le eddigi járandósága feléről is a klubikon, a spanyol labdarúgóliga fizetésekre vonatkozó szabályai szerint ennyit sem adhatna a Barcelona.

Javier Tebas ligaelnök határozottan kijelentette, hogy a fizetési plafont a Barca sem lépheti át, és ahhoz hogy például 25 millió eurós fizetést adjon egy játékosának (Messi fele pénze is több lenne ennél), ahhoz 100 millió euró értékben kellene játékost eladnia vagy fizetést csökkentenie. Ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy bármennyire is keménynek tűnik a liga első embere, az neki sem lehet érdeke, hogy Messi eligazoljon a La Ligából, mert ez negatív hatással lenne a televíziós nézettségre és így a bevételekre is.

A Goal.com spanyol kiadása azt is kiderítette, hogy a Barcelona jelenlegi, a liga által jóváhagyott bérkerete 347 millió euró. Ezt a klub emelheti is, de ehhez vagy játékosokat kell eladnia, vagy az éves bérletekből kell biztos extrabevételhez jutnia, vagy újabb támogatókat kell bevonnia. Amíg azonban ez nem sikerül,

nem is regisztrálhat hivatalosan új játékost,

tehát nemcsak Messi igazolását nem adhatja le, de a már bejelentett új szerzemények, Sergio Agüero, Emerson Royal, Eric Garcia vagy Memphis Depay sem tagja hivatalosan a Barcelonának.

Nem véletlen tehát, hogy a klub elkezdett megszabadulni felesleges játékosaitól, de az igazán nagy terhektől még nem sikerült: Ousmane Dembele, Miralem Pjanic, Samuel Umtiti vagy Philippe Coutinho is rajta van a "halállistán", és Messi szerződtetése érdekében napokon belül meg kell tőlük válni ahhoz, hogy a felszabaduló bérkeretet és az értük kapott pénzt az új játékosokra költhessék.

Csakhogy ez sem korlátlan, alapesetben az így beérkező pénznek csak a negyedét lehet új futballistára költeni, és ez csak kivételes esetben mehet fel 50 százalékig, ha olyan alkalmazottat ad el a klub, aki a bérköltség legalább öt százalékát elvitte. Példaként a lap az évi 14 millió eurót kereső Dembelét említi, akit emiatt ha 30 millió euróért sikerül eladni, akkor 15-ért lehetne új embert szerződtetni. Más kérdés, hogy most senkinek sem kell a francia csatár, mert a magyarok elleni Eb-meccsen megsérült, meg is műtötték, és legalább négy hónapig nem léphet pályára.

Emiatt a katalán Sport szerint nem is várható a napokban a nagy bejelentés Messiről. Előbb a pénzt kell megkeresni rá, de a futballpiac vélhetően csak az Európa-bajnokság után fog felélénkülni. Persze azt sem lehet kizárni, hogy éppen Messi is kelendővé válik, hiszen egy ingyen leigazolható futballista igencsak vonzó portéka.

Nyitókép: Lionel Messi, a Barcelona játékosa a fejét fogja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott FC Barcelona - Bayern München mérkőzésen. MTI/AP pool/Manu Fernández