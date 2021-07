Kipakolt a ligaelnök: nem tudom, ott lesz-e Messi a Barcában

Nyolc napja klub nélküli Lionel Messi, igaz, csapata van, Argentína válogatottjával vasárnap Copa America-döntőt vív az örök riválissal, Brazíliában. Barcelonában azonban továbbra is az a kérdés, hogy húsz év után elhagyja-e a várost és a Barcát a hatszoros aranylabdás csatár.

Mint az utóbbi napokban megírtuk, június 30-án lejárt a szerződése, szabad ember, de állítólag maradni szeretne, csak nem biztos, hogy teheti. A koronavírus meg az előző vezetés erősen megtépázta a világ egyik legértékesebb klubjának a bevételeit, emiatt és a spanyol liga szigorú pénzügyi szabályai miatt pedig jelentős bérkeretcsökkentésre kényszerülnek az egyesület vezetői ahhoz, hogy Messit megtarthassák.

Ennek érdekében nekikezdtek a játékoskeret karcsúsításának, több futballistát el- vagy kölcsönadtak, másoknak – például a francia világbajnok Umtitinek vagy a tavaly a Juventustól megszerzett Pjanicnak – engedik, hogy szabadon távozzanak, csak ne kelljen tovább állni a fizetésüket. A művelet azonban nem egyszerű, hiszen a futballpiacon mindenki ismeri a Barcelona szorult helyzetét, ezért alig hajlandók áldozni a futballistákért, márpedig bevétel nélkül nem lehet sikeres a Messi-hadművelet.

A másik próbálkozás az volt, hogy Joan Laporta klubelnök és Mateu Alemany ügyvezető igazgató Javier Tebas ligaelnököt próbálta győzködni, hogy a rendkívüli gazdasági körülményekre tekintettel kapjanak időleges felmentést a pénzügyi kötelezettségek alól, de a kiszivárgó hírek szerint Tebas elutasította minden kérésüket.

Most pedig ez már tény is, mert a LaLiga első embere a laSexta csatornán maga beszélt a Barcelonával folytatott tárgyalásairól, és a Mundo Deportivo szerint kijelentette: "Nem tudom, hogy Messi a Barcában kezdheti-e a bajnokságot." Az is megerősítette, hogy jelenleg a katalán klub nem felel meg a pénzügyi fair play szabályainak, és ha nem ad el játékosokat vagy csökkenti jelentősen a béreket, akkor nem is tud majd megfelelni. Az előírás pedig igen szigorú: minden megspórolt négy euróból egyet költhetnek csak az új játékosok fizetésére. (Mellesleg a Goal.com spanyol kiadása úgy értesült, hogy az új szerzeményeknek az eredetileg ajánlottnál jelentősen kisebb fizetés kerül a szerződésükbe: a holland Memphis Depay például hétmillió helyett ötmillió eurót kereshet majd,.)

Messi tehát tényleg messze van még attól, hogy ismét Barcelona-játékosnak vallhassa magát, de ha sikeres is lenne a mentőakció, akkor is várni kellene a "bemutatkozására". Ronald Koeman ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy minden kerettag, aki a válogatottban szerepelt, három hétre szabadságra menjen, így a vasárnap még Brazíliában kupadöntőt játszó Messi legkorábban augusztus 2-án csatlakozhatna a most péntektől már együtt készülő kerethez. Addigra a Barcelona már túl lesz egy németországi edzőtáboron és a Stuttgart elleni felkészülési mérkőzésen, de még a Beitar Jeruzsálem elleni meccset is kihagyja, és a tervek szerint augusztus 8-án a Camp Nouban a Juventus elleni Gamper Kupa-mérkőzésen térhet vissza.

Ehhez már csak annyi kell, hogy a fél csapatot eladják. Érdekes vakáció vár Lionel Messire.

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni