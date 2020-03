Újabb Forma–1-es futam került veszélybe

Hétfőtől az Olaszországból érkezőknek – Kínához, a Koreai Köztársasághoz és Iránhoz hasonlóan –vízumért kell folyamodniuk, majd a Vietnamba való belépés után kéthetes karanténba kerülnek – jelentette be Vu Duc Dam miniszterelnök-helyettes.

Kína után a Koreai Köztársaság és Olaszország a leginkább érintett a járványban. A Forma-1-es istállók közül a Ferrarinak és az Alpha Taurinak is Olaszországban van a székhelye, akárcsak a sorozat gumigyártójának, a Pirellinek. További kihívást jelenthet, hogy noha az Alfa Romeo Racing és a Haas központja nem Olaszországban van, a motorokat a Ferraritól kapják. Az összes csapat a Pirelli Törökországban és Romániában gyártott abroncsait használja, de az F1-es versenyekre az olaszországi irodáikból küldik ki az embereiket – írja a motorsport.com.

A szabályok szerint 16 autónak kell részt vennie egy hétvégén, így ha a Pirellinek sikerülne gumikat biztosítania a Vietnami Nagydíjra, de a Ferrari és az AlphaTauri piros jelzést kap, akkor még pont a határon belül lennénk.

A vietnámi futamra a tervek szerint április 5-én kerül sor. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) február 12-én jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztják az április 19-re tervezett Forma-1-es Kínai Nagydíjat.

Ha a két futam is elmarad, még nagyobb lehet a szünet az F1-ben: a kínai törléssel így is lesz egy plusz hónapjuk a csapatoknak április 5. és a május 3-i Holland Nagydíj között. Ha azonban Vietnám is kiesik, akkor március 22. lenne az utolsó futam a visszatérő Holland Nagydíj előtt.

MotoGP: elkezdenék végre az idényt Mindenki azon dolgozik, hogy kezdetét tudja venni a motoros királykategória 2020-as idénye, miutén korábban törölték a koronavírus-járvány miatt a katari és a thaiföldi versenyhétvégét. Jelenleg úgy tűnik, hogy április első hetében lesz az évadnyitó Amerikában, Austinban. jelen állás szerint az Aragon GP októberi időpontját kaphatná meg az elhalasztott thaiföldi futam. Az opciók között szerepel, hogy Aragón szeptember 20-án, közvetlen a San Marino Nagydíj után rendezné meg a versenyét, és azt követően a mezőny Ázsiába utazna.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Fernando Bizerra Jr.