Koronavírus – Egyelőre nem törlik a Forma–1-es szezonynyitót

Nagy a bizonytalanság a 2020-as Forma-1-es szezon kezdete körül. Az első négy futam közül a Kínai Nagydíjat már elhalasztották a koronavírus-járvány miatt. Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója a barcelonai tesztek során kijelentette, a március 15-i ausztráliai idénnyitót, valamint a március 22-i bahreini és az április 5-i vietnámi futamot is megrendezik, de a helyzet folyamatosan változik, mindenesetre a gphirek.hu azt írja,

A helyzet azonban óráról órára változik, nemrég Bahreinben például 48 órára minden Dubajból érkező járatot töröltek, miután egy csoport koronavírus-fertőzött érkezett Iránból az Egyesült Arab Emirátusokon keresztül. Dubaj az F1-es csapatok személyzetének egyik fő átszállóhelye a tengerentúli futamoknál, egy újabb hasonló zárlat így igen érzékenyen érintheti őket, ahogyan érintette a napokban Bahreinben tesztelő F2-es mezőny több versenyzőjét és csapatát.

A csapatvezetők most azon dolgoznak, hogy a személyzete az utazási korlátozások ellenére el tudjon jutni a helyszínre, mert minden csapatnak Európában van a székhelye, és mindannyian a Közel-Keleten vagy Ázsián keresztül közelítik meg Ausztráliát.

Melbourne-ben a beutazási szigorítás vagy egy esetleges kötelező karantén lehetetlenné teheti a futamot. Különösen az olaszországi bázisú Ferrarinak és Alpha Taurinak, valamint az F1-be gumikat szállító Pirelli embereinek gyűlhet meg a baja az Ausztráliába jutással. Egyelőre csak Iránnal és Kínával szemben van érvényben kötelező karantén: két hetet kell tünetmentesen eltölteniük egy harmadik országban, mielőtt beléphetnek Ausztráliába. Az ausztrál tiszti főorvos szerint Dél-Koreában és Olaszországban egyelőre sikerült korlátozni a vírus terjedését, ezért

"Minden téren úgy készülünk, hogy jövő héten megrendezzük a 25. Forma-1-es futamot Melbourne-ben" – mondta Andrew Westacott, az Australian Grand Prix Corporation vezérigazgatója. Komoly egészségügyi, biztonsági és vészhelyzeti megállapodásaik vannak az eseményre, folyamatosan nyomon követik a helyzetet.

A MotoGP mezőnye már kihagyja az első két futamot

A gyorsaságimotoros-világbajnokságon előbb törölték a királykategória első idei versenyét, majd a másodikat elhalasztották. A katari szezonnyitón csak a MotoGP versenyzői nem vesznek részt, miután az ország korlátozásokat vezetett be az olasz állampolgárok beutazásával kapcsolatban, a mezőnyből pedig hat versenyző is olasz, valamint több csapatnak is Olaszországban van a székhelye. A március 22-re tervezett thaiföldi futam elhalasztását is bejelentette a FIM és a promóter Dorna, miután a thai kormány közölte: nem tudják megrendezni a versenyt az eredeti időpontban. Az illetékesek jelenleg is vizsgálják, hogy a szezon későbbi részében be tudják-e pótolni a futamot. A MotoGP mezőnye április 5-én, az austini versenyen kezdheti meg a 2020-as szezont.