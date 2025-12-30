ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 30. kedd Dávid
Nyitókép: Unsplash.com

Pályán az Arsenal, a MU és a Chelsea is – sport a tévében

Infostart / MTI

A futballrajongók az angol bajnokság mérkőzéseit élvezhetik élőben kedden a sportcsatornákon. Szerepel még jégkorong, amerikaifutball és terepkerékpár is a kínálatban.

M4 Sport

18.00: Jégkorong, Erste Liga, alapszakasz, FEHA19-Debrecen

Sport 1

13.30 és 20.00: Darts, PDC-világbajnokság

Sport 2

15.00 és 20.15: Jégkorong, Spengler Kupa, elődöntők

Eurosport 1

18.25: Terepkerékpár, Superprestige, Diegem, nők

19.55: Terepkerékpár, Superprestige, Diegem, férfiak

Spíler 1

21.15: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Wolverhampton Wanderers

Spíler 2

20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Bournemouth

Arena 4

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Aston Villa

23.30: Amerikaifutball, NCAA, Music City Bowl, Illinois-Tennessee

Match 4

20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Everton

