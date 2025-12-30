Pályán az Arsenal, a MU és a Chelsea is – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Jégkorong, Erste Liga, alapszakasz, FEHA19-Debrecen
Sport 1
13.30 és 20.00: Darts, PDC-világbajnokság
Sport 2
15.00 és 20.15: Jégkorong, Spengler Kupa, elődöntők
Eurosport 1
18.25: Terepkerékpár, Superprestige, Diegem, nők
19.55: Terepkerékpár, Superprestige, Diegem, férfiak
Spíler 1
21.15: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Wolverhampton Wanderers
Spíler 2
20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Bournemouth
Arena 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Aston Villa
23.30: Amerikaifutball, NCAA, Music City Bowl, Illinois-Tennessee
Match 4
20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Everton