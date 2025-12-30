Pályán az Arsenal, a MU és a Chelsea is – sport a tévében

Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál egyaránt a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV. Az utasok oly módon segíthetnek, hogy minél hamarabb, elővételben megváltják az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket, ez alapján a MÁV a többletkapacitásokat oda irányítja, ahol szükség van rájuk - közölte a társaság.