ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.43
usd:
328.42
bux:
0
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatalának felvétele III. Károly brit királyról az ENSZ 28. nemzetközi éghajlatváltozási konferenciájának (COP28) egyik rendezvényén Dubajban 2023. november 30-án. A december 12-ig tartó tárgyalások december 1-jén és 2-án az éghajlatváltozással kapcsolatos világszintű cselekvési csúcstalálkozóval kezdődnek, amelyen a civil társadalom vezetői mellett az állam- és kormányfők is részt vesznek.
Nyitókép: MTI/EPA/Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatala

Golden Globe-díjas filmsztár is lovagi címet kap III. Károlytól

Infostart / MTI

Újév alkalmából világhíres színészeket és sportolókat is kitüntet a brit uralkodó.

Sok száz más kitüntetett mellett neves színészek és sportolók is szerepelnek a brit uralkodó által lovagi rangra emelt és egyéb magas elismerésben részesített közéleti személyiségek újévi listáján. A kitüntetettek névsorát évente kétszer, az uralkodó hivatalosan júniusban megünnepelt születésnapján és újév előtt hirdetik ki. III. Károly király kedden ismertetett újévi kitüntetési listája 1157 nevet tartalmaz. A legfiatalabb kitüntetett 20, a legidősebb 102 esztendős.

A Sir előnév viselésére jogosító lovagi címet adományozta az uralkodó mások mellett Idris Elba színésznek, aki nem elsősorban színészi munkásságáért, hanem a fiatalok érdekében végzett jótékonysági tevékenységéért részesült a magas királyi elismerésben.

Idris Elba nagyszabású kampányt folytat a késeléses bűncselekmények visszaszorítására, és feleségével együtt létrehozta az Elba Hope Foundation nevű alapítványt, amely brit, amerikai és afrikai fiatalok megsegítésével foglalkozó civil szervezeteknek nyújt támogatást.

Idris Elba az egyik legismertebb brit színész, aki a Luther című krimisorozat sztárjaként Golden Globe-díjat is kapott, emellett háromszor jelölték a brit Oscarként is emlegetett BAFTA-díjra és hatszor Emmy-díjra. Azok a filmek, amelyekben ő is szerepelt, világszerte eddig csaknem 10 milliárd dollár (3300 milliárd forint) bevételt hoztak.

Tiszteletbeli lovagi címben részesítette III. Károly király az Európa-bajnok angol női labdarúgó-válogatott holland szövetségi kapitányát, Sarina Wiegmant. Ugyancsak lovagi rangra emelte az uralkodó Jayne Torvill és Christopher Dean olimpiai bajnok jégtáncpárost. Minden idők legeredményesebb brit jégtáncosai Európa-bajnokságot és világbajnokságot is nyertek, pályafutásuk csúcsát azonban az 1984-es szarajevói téli olimpia jelentette, ahol Ravel Bolerójára koreografált kűrjük művészi kivitelezését mind a kilenc pontozóbíró példátlan módon hat pontra értékelte. Most elnyert lovagi címükkel Christopher Dean a Sir, Jayne Torvill a Dame előnév viselésére jogosult.

Kezdőlap    Külföld    Golden Globe-díjas filmsztár is lovagi címet kap III. Károlytól

kitüntetés

újév

lovagi cím

iii. károly

idris elba

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Robbanás történt Putyin házánál, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Robbanás történt Putyin házánál, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Dróntámadás érte a tegnapi nap folyamán Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját, Ukrajna tagadja az érintettségét. Zaporizzsja megye egyik fontos erődítménye, Huljajpole nagyrészt orosz kézre került az elmúlt napokban, a területszerzés most már ukrán térképeken is látható. A tárgyalások folyamatosan orosz-amerikai és ukrán-amerikai vonalon a háború lezárásáról, de a legfontosabb kérdésekről még mindig nem sikerült megállapodni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképsztő pénzeket szilvesztereznek el a magyarok ezeken a vidéki településeken: van itt pénz!

Elképsztő pénzeket szilvesztereznek el a magyarok ezeken a vidéki településeken: van itt pénz!

Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia's losses in Ukraine rise faster than ever as US pushes for peace deal

Russia's losses in Ukraine rise faster than ever as US pushes for peace deal

A steep rise in soldiers' obituaries is documented by the BBC as part of its work in counting Russian war losses.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 08:23
Lavinabalesetben meghalt egy magyar túrázó Olaszországban
2025. december 30. 06:00
Új csodafegyvert villant a Royal Navy az orosz fenyegetés ellen
×
×
×
×