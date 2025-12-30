Harry Kane volt a legjobb mezőnyjátékos, Gulácsi Péter a legjobb kapus a Bundesliga őszi mérkőzésein

A Bayern kiváló őszt zárt az előző évekhez képest is – meg persze, mindenfajta összevetés nélkül is megállapítható ez. A 15 mérkőzéséből tizenhármat megnyert, kettőn játszott döntetlent, tehát veretlen. Gólkülönbsége is remek: 55–11.

Negyvenegy ponttal áll, öttel többet szerzett, mint egy évvel korábban az első 15 fordulóban. Az akkori második Bayer Leverkusen 32 pontnál tartott, ugyanannyinál, mint most a Dortmund, a Bayern nagyobb előnye így a saját jobb eredményének tulajdonítható.

Még szembetűnőbb a különbség, ha a 2023–2024-es idényt, a Bayer Leverkusen nagy szezonját nézzük: akkor a listavezető szintén veretlenül, de „csak” 39 ponttal állt, a második Bayernnek 35 pontja volt.

A fentiekből két tényt biztosan leszűrhetünk:

a Bayern évek óta nem zárt ilyen jó őszt (beleértve ebbe az Arsenal elleni vereség ellenére a Bajnokok Ligája-szereplést is), s

évek óta nem tűnt ennyire lefutottnak a tavaszi folytatás.

Érdekes, sőt, már-már hihetetlen statisztika, amit az Opta bogarászott ki: a német Bundesliga történetében először fordult elő hogy egy csapat a teljes naptári évben, minden forduló után, a tabella élén álljon. 2025-ben a Bayernnek ez sikerült.

Már mindez jelzi, az a tény pedig, hogy 107 gólt szerezve a Bayern megközelítette 2021-es csúcsát (116), csak aláhúzza: a bajorok a teljes naptári évben kiemelkedő formában futballoztak. Annak ellenére is remekeltek, hogy sérülések most is sújtották a gárdát, Jamal Musiala, az egyik legjobb játékos, a teljes őszi szezont kihagyni kényszerült, miután a nyári klubvilágbajnokságon eltörte a lábát.

A mostani volt az első ősz hosszú évek után, amelyen Thomas Müller már nem tartozott a keretbe. A csatársort tekintve talán most állt össze egy újabb nagy hármas: Harry Kane 2023-ban, Michel Olise 2024-ben, Luiz Diaz 2025 nyarán érkezett. Mind a hárman nagyszerű félévet zártak.

Kane, akit nagyon szeretne Hansi Flick az egyre inkább kiöregedő Robert Lewandowski helyére a Barcelonához csábítani, eddigi 78 német bajnokiján 81 gólt szerzett. Elképesztő fölénnyel vezeti a német bajnokság góllövőlistáját a 2025–2026-os idényben: 19 gólnál tart, a két másik játékossal együtt második helyezett Luiz Díaz pedig nyolcnál.

Michael Olise hétig jutott, s vezeti a gólpasszadók listáját (8), a Liverpooltól érkezett kolumbiai klubtársa ott is holtversenyes második. Ők hárman a képzeletbeli „dobogósai” a mostani Bundesliga-szezon „kanadai” listájának.

Ha a Kicker osztályozókönyvébe lapozunk bele, öt Bayern-játékos került az első tízbe, Harry Kane és Michael Olise áll az első két helyen. Meglepetésre a harmadik egy viszonylag ismeretlen német játékos, Grischa Prömel, a Hoffenheim 30 éves középpályása. Negyedik Joshua Kimmich, hatodik a napokban az Év osztrák futballistájának választott Konrad Laimer, s tizedik Luis Díaz. Érdemes még egy játékost kiemelni: a mindössze 17 éves Lennart Karl berobbant az elitbe, 13 meccsen három gólt szerzett. (Még jobb a mérlege a BL-ben: 4/3).

Gulácsi az ősz kapusa

Nagyon kellemes meglepetés, hogy az osztályzatok alapján a 2024–2025-ös idényben is a legjobb kapusnak bizonyuló Gulácsi Péter továbbra is remek formában védve, a Bundesliga-ősz első számú kapusa lett. Sem egyetlen poszttársa, sem az RB Leipzig egyetlen más játékosa sem ért el nála jobb átlagot. Teljesítménye azért is remek, mert a tavasz végén felvetődött, hogy klubja lemond róla. Nagy butaság lett volna, az RB Leipzig magyar kapusának is köszönheti, hogy az elrontott évzárás ellenére BL-indulást érő helyen, a negyediken áll a tabellán.

Ami a német élvonal további magyar szereplőit illeti, Willi Orbán is végigjátszotta az őszt, a lipcseiek közül a két magyaron kívül csak David Raum szerepelt mind a tizenöt meccsen. A középhátvéd az osztályzatai alapján hetedik az RB Leipzig rangsorában.

Schäfer András 11 mérkőzésen egy gólt szerzett az Union Berlinben, egyetlen találata hozta meg a győzelmet az 1. FC Köln ellen. Dárdai Bencének nem sikerült jól az ősz, sérülései miatt mindössze egyetlen mérkőzésen, 34 percet játszhatott.