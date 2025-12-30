Továbbra sincs döntés a kutyás strand ügyében a népszerű balatoni üdülőhelyen

Hosszú évek óta tart a vita, hogy legyen-e kutyás strand Siófokon, és az év utolsó képviselő-testületi ülésén sem határoztak a kérdésben, hanem elhalasztották a döntést – számolt be a fejleményekről a sonline.hu.

Az ügy megosztja a helyi lakosokat, a nyaralótulajdonosokat és a döntéshozókat is. Az év elején online szavazást tartottak, amelyen mintegy háromezren vettek részt. Akkor a többség támogatta a kutyás strand létrehozását, ami az előterjesztés szerint Balatonszéplakon, az Ezüstparton, a Cinege-patak befolyójánál fekvő partszakasznál lenne. Ez a terület szabadon látogatható, állami tulajdonban lévő partszakasz, amelynek átalakítása azonban több kérdést is felvet.

Tiltakozó leveleket is kapott az önkormányzat, elsősorban a környéken nyaralóval rendelkező tulajdonosoktól és vízisport-rajongóktól, miközben a beruházás költségei – a kerítés, a karbantartás, a takarítás és az infrastruktúra kiépítése – jelentős terhet jelentenének az önkormányzat számára.

A decemberi ülésen azonban kiderült, hogy a városfejlesztési bizottság korábban nem támogatta a kutyás strand létesítését, míg a pénzügyi bizottság nem tudott egyértelmű álláspontot kialakítani. Az is kiderült, hogy az idegenforgalmi bizottság egyáltalán nem tárgyalta az előterjesztést, ami formailag is lehetetlenné tette a döntéshozatalt.

A siófoki önkormányzat 2026 januárjában tárgyalhatja újra az előterjesztést a témában. Lengyel Róbert polgármester a portál beszámolója szerint közölte: a zárt ülésnek nincs valódi indoka, a képviselők pedig saját lelkiismeretük szerint fognak szavazni, amikor az év elején újra napirendre kerül a kérdés. Mint fogalmazott, ideje lenne végre pontot tenni a több mint tíz éve húzódó ügy végére.