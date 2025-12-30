ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.48
usd:
328.26
bux:
0
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kutya a gazdájával a SUP-on.
Nyitókép: RyanJLane/Getty Images

Továbbra sincs döntés a kutyás strand ügyében a népszerű balatoni üdülőhelyen

Infostart

A polgármester szerint ideje lenne végre pontot tenni a több mint tíz éve húzódó ügy végére, de több akadály továbbra sem hárult el.

Hosszú évek óta tart a vita, hogy legyen-e kutyás strand Siófokon, és az év utolsó képviselő-testületi ülésén sem határoztak a kérdésben, hanem elhalasztották a döntést – számolt be a fejleményekről a sonline.hu.

Az ügy megosztja a helyi lakosokat, a nyaralótulajdonosokat és a döntéshozókat is. Az év elején online szavazást tartottak, amelyen mintegy háromezren vettek részt. Akkor a többség támogatta a kutyás strand létrehozását, ami az előterjesztés szerint Balatonszéplakon, az Ezüstparton, a Cinege-patak befolyójánál fekvő partszakasznál lenne. Ez a terület szabadon látogatható, állami tulajdonban lévő partszakasz, amelynek átalakítása azonban több kérdést is felvet.

Tiltakozó leveleket is kapott az önkormányzat, elsősorban a környéken nyaralóval rendelkező tulajdonosoktól és vízisport-rajongóktól, miközben a beruházás költségei – a kerítés, a karbantartás, a takarítás és az infrastruktúra kiépítése – jelentős terhet jelentenének az önkormányzat számára.

A decemberi ülésen azonban kiderült, hogy a városfejlesztési bizottság korábban nem támogatta a kutyás strand létesítését, míg a pénzügyi bizottság nem tudott egyértelmű álláspontot kialakítani. Az is kiderült, hogy az idegenforgalmi bizottság egyáltalán nem tárgyalta az előterjesztést, ami formailag is lehetetlenné tette a döntéshozatalt.

A siófoki önkormányzat 2026 januárjában tárgyalhatja újra az előterjesztést a témában. Lengyel Róbert polgármester a portál beszámolója szerint közölte: a zárt ülésnek nincs valódi indoka, a képviselők pedig saját lelkiismeretük szerint fognak szavazni, amikor az év elején újra napirendre kerül a kérdés. Mint fogalmazott, ideje lenne végre pontot tenni a több mint tíz éve húzódó ügy végére.

Kezdőlap    Belföld    Továbbra sincs döntés a kutyás strand ügyében a népszerű balatoni üdülőhelyen

balaton

kutya

strand

siófok

ezüstpart

balatonszéplak

cinege-patak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A gazdaság stagnál, az egyenlőtlenségek pedig nőnek

A gazdaság stagnál, az egyenlőtlenségek pedig nőnek

A Századvég vezető makrogazdasági elemzőjének írásunkra reflektáló nagyívű válaszcikke számos kérdésre kitér, ám néhány, a téma szempontjából fontos jelzést figyelmen kívül hagy. A magyar gazdaság évek óta stagnál, fenntarthatatlan makrogazdasági folyamatok jellemzik, az egyenlőtlenségek pedig nőnek. Csak mindezek mellőzésével lehet inkluzív növekedésről beszélni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak

Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak

37 márka 124 fej- és fülhallgatóját - 91 fülhallgató, 33 fejhallgató - vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hopes to reach phase two of Gaza ceasefire 'very quickly'

Trump hopes to reach phase two of Gaza ceasefire 'very quickly'

The US president also warns Hamas will have "hell to pay" if it does not disarm, after talks with Netanyahu.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 29. 21:12
Életveszély miatt kiadták a figyelmeztetést a Tisza-tónál
2025. december 29. 19:57
Kiderült, hogy ki az őrülten száguldó amerikai katona magyar áldozata
×
×
×
×