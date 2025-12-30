ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 30. kedd
Japán, Otaru, 2025. december 29., Beszorult a mozgójárdába, és meghalt egy családjával síelő 5 éves kisfiú Japánban.Kyodo News via Getty Images
Nyitókép: Kyodo News via Getty Images

Mozgójárda okozta egy kisfiú halálát egy síparadicsomban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az 5 éves gyereket 40 perc után tudták kiszabadítani a szerkezetből, de akkor már túl késő volt.

Egy családjával síelő 5 éves kisfiú beszorult a pálya mozgójárdájába, és meghalt Japánban – írja a BBC nyomán a 24.hu. A hátborzongató baleset helyi idő szerint vasárnap reggel történt a Japán síparadicsomának számító, évente több millió látogatót fogadó Hokkaidó tartományban található Otaru városában.

A kisfiú úgy szorult be a mozgójárdába, hogy leszállás közben elesett, és az egyik kezét bekapta a gép – számolt be a japán média a rendőrség tájékoztatása alapján. A balesetben nagy szerepet játszott az, hogy a mozgójárda biztonsági rendszere nem működött, ezért a gép csak akkor állt le, amikor a fiú édesanyja megnyomta a vészféket.

A mentők 40 percig dolgoztak a mozgójárda szétszerelésén, mielőtt ki tudták volna szabadítani a kisfiút. De a gyermek addigra már elvesztette az eszméletét, a kórházba szállítása után pedig bele is halt a sérüléseibe.

Nem működött a mozgójárda biztonsági rendszere

Az Asarigawa Onsen sípálya személyzete szerint a balesetet okozó mozgójárda fel van szerelve biztonsági rendszerrel, aminek az a feladata, hogy azonnal leállítsa a gépet, ha valamilyen tárgy beszorulna a szőnyeg alá. És a tragédia előtt még rendeltetésszerűen működött a rendszer – olvasható.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja az esetet, hogy megállapítsa, történt-e szakmai mulasztás, például a mozgójárda gyártása és karbantartása során.

A hat éve telepített mozgójárda körülbelül 30 méter hosszú és 60 centiméter széles, korlát nélküli és a sípályákat köti össze a síközpont parkolójával. A japán médiában más látogatók is nyilatkoztak, akik közül többen is jelezték, hogy a kisfiúhoz hasonlóan ők is megbotlottak a mozgójárdán.

