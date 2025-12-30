Változik a ChatGPT, ettől tart mindenki

Jönnek a hirdetések a ChatGPT-be? Úgynevezett „szponzorált tartalmakról” érkeznek hírek, amelyek a szövegbe épülnének be, így jelentősen befolyásolva a vásárlói döntéseinket.

A 24.hu által idézett Information szerint ugyanis az OpenAI a szponzorált tartalmakat fogja előnyben részesíteni a mesterséges intelligencia által adott válaszokban.

A ChatGPT androidos alkalmazás korábbi béta-verziójában már egyszer megjelentek a hirdetésekre vonatkozó kódok. Az OpenAI nem sokkal később azonban levette a napirendről a hirdetések hozzáadását a chatbothoz, mondván, a Google Gemini fejlődése miatt muszáj a minőségre összpontosítaniuk. Most viszont úgy tűnik, hogy mégsem adták fel teljesen ezeket a terveket – ezt az OpenAI szóvivője is elismerte.

A cég szerint a ChatGPT egyre hatékonyabbá és szélesebb körben használttá válik, ők pedig keresik a módját, hogy fejlesszék a szolgáltatást. Ennek részeként azt vizsgálják, hogyan nézhetnének ki a termékükben a hirdetések. Mivel az emberek bizalmi kapcsolatban állnak a ChatGPT-vel, minden megközelítést úgy tervezünk, hogy tiszteletben tartsa ezt a bizalmat – ígéri a vállalat.

Habár vannak prémium csomagok, amikre elő lehet fizetni, a ChatGPT alapvetően ingyenes, és hirdetéseket sem jelenít meg. Éppen ezért az emberek kezdenek jobban bízni ebben, mint a Google kereséseiben, nem véletlen, hogy rengetegen már a karácsonyi ajándékokat is az OpenAI programjának segítségével választották ki.

A ChatGPT-ben megjelenő hirdetések könnyen lehet, hogy felforgatják majd az internetes gazdaságot.

A szövegbe beágyazódó hirdetések ugyanis azt jelentenék, hogy az OpenAI úgy tár elénk személyre szabott hirdetéseket, hogy sokakban nem is tudatosul, hogy éppen eladnak nekik valamit.

Arról nincsenek még hírek, hogy mikor jelenhetnek meg az OpenAI platformján a hirdetések.