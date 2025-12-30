ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.52
usd:
328.31
bux:
110953.4
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT chatbot felülete egy képernyőn.
Nyitókép: Unsplash

Változik a ChatGPT, ettől tart mindenki

Infostart

Az OpenAI egy újfajta hirdetési formát tervez bevezetni a ChatGPT-ben, az úgynevezett „szponzorált tartalmakat”, amelyek a szövegbe épülve jelentősen befolyásolhatják a vásárlói döntéseket.

Jönnek a hirdetések a ChatGPT-be? Úgynevezett „szponzorált tartalmakról” érkeznek hírek, amelyek a szövegbe épülnének be, így jelentősen befolyásolva a vásárlói döntéseinket.

A 24.hu által idézett Information szerint ugyanis az OpenAI a szponzorált tartalmakat fogja előnyben részesíteni a mesterséges intelligencia által adott válaszokban.

A ChatGPT androidos alkalmazás korábbi béta-verziójában már egyszer megjelentek a hirdetésekre vonatkozó kódok. Az OpenAI nem sokkal később azonban levette a napirendről a hirdetések hozzáadását a chatbothoz, mondván, a Google Gemini fejlődése miatt muszáj a minőségre összpontosítaniuk. Most viszont úgy tűnik, hogy mégsem adták fel teljesen ezeket a terveket – ezt az OpenAI szóvivője is elismerte.

A cég szerint a ChatGPT egyre hatékonyabbá és szélesebb körben használttá válik, ők pedig keresik a módját, hogy fejlesszék a szolgáltatást. Ennek részeként azt vizsgálják, hogyan nézhetnének ki a termékükben a hirdetések. Mivel az emberek bizalmi kapcsolatban állnak a ChatGPT-vel, minden megközelítést úgy tervezünk, hogy tiszteletben tartsa ezt a bizalmat – ígéri a vállalat.

Habár vannak prémium csomagok, amikre elő lehet fizetni, a ChatGPT alapvetően ingyenes, és hirdetéseket sem jelenít meg. Éppen ezért az emberek kezdenek jobban bízni ebben, mint a Google kereséseiben, nem véletlen, hogy rengetegen már a karácsonyi ajándékokat is az OpenAI programjának segítségével választották ki.

A ChatGPT-ben megjelenő hirdetések könnyen lehet, hogy felforgatják majd az internetes gazdaságot.

A szövegbe beágyazódó hirdetések ugyanis azt jelentenék, hogy az OpenAI úgy tár elénk személyre szabott hirdetéseket, hogy sokakban nem is tudatosul, hogy éppen eladnak nekik valamit.

Arról nincsenek még hírek, hogy mikor jelenhetnek meg az OpenAI platformján a hirdetések.

Kezdőlap    Tech    Változik a ChatGPT, ettől tart mindenki

openai

hirdetések

chatgpt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pirosba csúszott Amerika, de az éves mérleg még mindig kiváló

Pirosba csúszott Amerika, de az éves mérleg még mindig kiváló

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel kisebb esést láthattunk, ezt követően Európában óvatos optimizmus volt megfigyelhető, Amerikában pedig kisebb mínuszban zártak a tőzsdék. A nemesfém piacra is nagyon érdemes figyelni az év utolsó napjaiban, ugyanis az ezüst és az arany árfolyama is új történelmi csúcsot döntött az éjjeli órákban, ezt követően azonban egy nagyobb zuhanás vette kezdetét. Gazdasági események szempontjából nem voltak nagy izgalmak, és a potenciális ukrajnai békével kapcsolatos hírek sem mozgatták meg nagyon a részvénypiacokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni

Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni

A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hopes to reach phase two of Gaza ceasefire 'very quickly'

Trump hopes to reach phase two of Gaza ceasefire 'very quickly'

The US president also warns Hamas will have "hell to pay" if it does not disarm, after talks with Netanyahu.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 29. 21:12
Életveszély miatt kiadták a figyelmeztetést a Tisza-tónál
2025. december 29. 19:57
Kiderült, hogy ki az őrülten száguldó amerikai katona magyar áldozata
×
×
×
×