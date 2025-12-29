Két év után jött változás az AfD „kiközösítésében”

Az illegális bevándorlás elleni harcot hosszú ideje zászlajára tűző, a jövő évi tartományi választásokon győzelmi esélyesnek tartott pártot ugyanis két év kizárás után meghívták a februári müncheni biztonsági konferenciára.

A bajor főváros évek óta ad otthont a konferenciának, amely értékelések szerint a világ legfontosabb biztonságpolitikai szakértői találkozója. Két évvel ezelőtt az AfD-t ugyanakkor az akkori elnök, Christoph Heusgen kezdeményezésére kizárták a konferenciáról, miután a párt képviselői kivonultak az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij beszéde alatt. Az értekezlet így 2024-ben és 2025-ben az AfD nélkül zajlott. A 2026-os februári rendezvényre azonban közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt a párt ismét meghívót kapott, amit a német sajtó szerint már postáztak is az AfD első számú vezetőjének, Alice Weidelnek.

A döntéssel kapcsolatban hivatalos indoklás nem hangzott el. Elemzők szerint ugyanakkor ahhoz

hozzájárult a párt országos támogatottságának tartós erősödése, továbbá a konferencia élén történt elnökváltás is.

Christoph Heusgen a 2025-ös biztonsági értekezlet után leköszönt tisztségéről, és az új elnök a NATO korábbi főtitkára, egykori norvég miniszterelnök, Jens Stoltenbeg lett. Az ARD közszolgálati médium értesülése szerint a párt „visszafogadásának” legfőbb kezdeményezője ugyanakkor nem is Stoltenberg, hanem a konferenciát 2008 és 2022 között vezető, továbbra is nagy tekintélynek örvendő Wolfgang Ischinger volt, akit támogatott a konferencia alapító tanácsa.

A konferenciát február 13. és 15. között a Bayerischer Hof Hotelben rendezik. Azon a várakozások szerint tucatnyi állam- és kormányfő, valamint külügyminiszter és védelmi miniszter vesz részt.

A tavalyi konferencia „szenzációja” a nem sokkal korábban beiktatott új amerikai kormányzat, személy szerint az alelnök J.D. Vance bemutatkozása volt. Az akkori német sajtójelentések arról szóltak, hogy az alelnök „kioktatta” vendéglátóit, illetve Európát a demokráciából. Idézték azt a kijelentését, amely szerint a demokratikus értékekről nem csak beszélni kell, hanem – mint fogalmazott – „élnünk is kell vele”.

Az AfD-t egyébként az elmúlt hónapokban több bírálat érte „túlzott” Amerika-barátságáért. Ennek kapcsán legutóbb azért, mert nagy létszámú delegációt küldött a Republikánus Párt egyik rendezvényére.