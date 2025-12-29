ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 29. hétfő
Korcsolyázó a befagyott Tisza-tavon Abádszalók közelében 2020. január 12-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Életveszély miatt kiadták a figyelmeztetést a Tisza-tónál

Infostart

Az elmúlt napok tartós hajnali fagyai következtében vékony jégréteg alakult ki a Tisza-tó jelentős részén, azonban a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a jégpáncél jelenleg életveszélyes, és alkalmatlan a sportolásra vagy közlekedésre.

Szepesi Imre poroszlói horgászati szakértő tájékoztatása szerint a tó felületén kialakult jégvastagság jelenleg mindössze két centiméter. A biztonsági előírások értelmében állóvizek esetén a jégtakaró csak legalább tíz centiméteres vastagságtól tekinthető teherbírónak és biztonságosnak - írja a szoljon.hu.

Napokig tartó fagyra lenne szükség

A szakember hangsúlyozta, hogy a biztonságos vastagság eléréséhez még több napon át tartó, intenzív fagyra lenne szükség. Addig is nyomatékosan kérik a helybélieket és a turistákat, hogy saját testi épségük védelme érdekében ne menjenek a jégre.

A figyelmeztetés nemcsak az emberekre, hanem a háziállatokra is vonatkozik:

a vékony jégréteg még egy kutya vagy macska súlyát sem bírja el,

így a kisállatok jégre engedése is tragédiához vezethet.

A hatóságok fokozott óvatosságot kérnek

A vízi rendészet és a helyi szakemberek folyamatosan monitorozzák a jég állapotát. Emlékeztetnek, hogy a Tisza-tó áramlásai miatt a jég vastagsága helyenként jelentősen eltérhet, ami tovább növeli a beszakadás kockázatát.

jég

tisza-tó

hideg

