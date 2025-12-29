Szepesi Imre poroszlói horgászati szakértő tájékoztatása szerint a tó felületén kialakult jégvastagság jelenleg mindössze két centiméter. A biztonsági előírások értelmében állóvizek esetén a jégtakaró csak legalább tíz centiméteres vastagságtól tekinthető teherbírónak és biztonságosnak - írja a szoljon.hu.
Napokig tartó fagyra lenne szükség
A szakember hangsúlyozta, hogy a biztonságos vastagság eléréséhez még több napon át tartó, intenzív fagyra lenne szükség. Addig is nyomatékosan kérik a helybélieket és a turistákat, hogy saját testi épségük védelme érdekében ne menjenek a jégre.
A figyelmeztetés nemcsak az emberekre, hanem a háziállatokra is vonatkozik:
a vékony jégréteg még egy kutya vagy macska súlyát sem bírja el,
így a kisállatok jégre engedése is tragédiához vezethet.
A hatóságok fokozott óvatosságot kérnek
A vízi rendészet és a helyi szakemberek folyamatosan monitorozzák a jég állapotát. Emlékeztetnek, hogy a Tisza-tó áramlásai miatt a jég vastagsága helyenként jelentősen eltérhet, ami tovább növeli a beszakadás kockázatát.