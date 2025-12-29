Kiderült, hogy ki az őrülten száguldó amerikai katona magyar áldozata

A rendőrségi adatok és szemtanúk beszámolói szerint a tragédiát egy nagy teljesítményű sportkocsi, egy Dodge Charger szabálytalan manővere okozta. A járművezető – aki a pápai NATO-bázis állományába tartozó amerikai katona – egy előzési helyzetet követően gyorsított fel a megengedett sebesség mintegy kétszeresére, majd frontálisan ütközött a szemközti sávban, szabályosan közlekedő Dacia személygépkocsival.

Egy elismert szakembert gyászol a közösség

A baleset áldozata a 43 éves K. László, egy pápai középiskola német nyelv és irodalom szakos pedagógusa. A tanárt kollégái és diákjai egyaránt az intézmény egyik legnépszerűbb oktatójaként jellemezték, aki aktív szerepet vállalt az iskola közösségi életében és a tankönyvbeszerzési folyamatok koordinálásában is - írja a blikk.hu.

A pedagógus és családja közismert volt a könyvek iránti szeretetéről: az adászteveli család idén februárban vehette át a Pápa városi könyvtár „Legtöbbet olvasó család” címét, miután egy év alatt közel ötszáz kötetet kölcsönöztek ki.

A vétlen autóban utazó édesanya – aki az önkormányzat munkatársa – és két gyermeke könnyebb sérülésekkel túlélte az ütközést, azonban harmadik gyermekük, egy 13 éves kislány életéért jelenleg is küzdenek az orvosok.

Fékezés nélkül történt az ütközés

Horváth Ákos pápai autómentő, aki a roncsok elszállítását végezte, elmondta: a helyszíni nyomok alapján a sportkocsi extrém sebességgel, gyakorlatilag fékezés nélkül csapódott a család autójába. Az ütközés erejét jelzi, hogy a Dodge futóműve kiszakadt, a Dacia pedig teljesen összeroncsolódott.

Az amerikai katonát és a mögötte haladó másik jármű utasait könnyebb sérülésekkel látták el.