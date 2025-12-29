Hajszálon múlt a világbajnoka élete, két utastársa viszont meghalt – videó

A Punch Online nevű nigériai hírportál fényképes beszámolója szerint a tragédia hétfőn történt Makunban, a Lagos és Ibadan közötti autópályán.

A Joshuát szállító gépkocsi a szemtanúk szerint belerohant egy álló teherautóba. A bokszoló a vezető mögött ült, és könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a vezető melletti, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt.

Anthony Joshua reportedly involved in a car crash in Ogun State. pic.twitter.com/BSr9ANgpH6 — @????????????? (@OneJoblessBoy) December 29, 2025

A nigériai származású 36 éves Joshua profi mérlege 29 győzelem és négy vereség.