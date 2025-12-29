ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.42
usd:
328.38
bux:
111065.59
2025. december 29. hétfő Tamara, Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A brit Anthony Joshua (k), miután a kilencedik menetben kiütötte bolgár kihívóját, Kubrat Pulevet (j) a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBF), az Ökölvívó Világszervezet (WBO) és az Ökölvívó Világszövetség (WBA) profi nehézsúlyú bajnoki címéért vívott bokszmérkõzésen a londoni Wembley Arénában 2020. december 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Andrew Couldridge

Hajszálon múlt a világbajnoka élete, két utastársa viszont meghalt – videó

Infostart / MTI

Halálos közúti baleset résztvevője volt egy nigériai autópályán Anthony Joshua profi ökölvívó, a britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka.

A Punch Online nevű nigériai hírportál fényképes beszámolója szerint a tragédia hétfőn történt Makunban, a Lagos és Ibadan közötti autópályán.

A Joshuát szállító gépkocsi a szemtanúk szerint belerohant egy álló teherautóba. A bokszoló a vezető mögött ült, és könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a vezető melletti, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt.

A nigériai származású 36 éves Joshua profi mérlege 29 győzelem és négy vereség.

Kezdőlap    Külföld    Hajszálon múlt a világbajnoka élete, két utastársa viszont meghalt – videó

ökölvívó

anthony joshua

bokszoló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Janisz Varufakisz: A világrend utolsó pillérei is összedőltek

Janisz Varufakisz: A világrend utolsó pillérei is összedőltek

Ez volt az az év, amikor a 20. század végi világrend utolsó pillérei is összedőltek, felfedve a globális rendszernek gondolt struktúra üres magját. Három csapás elég volt ehhez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új influenza variáns terjed Magyarországon: ezek a tünetei, figyelmeztet a virológus

Új influenza variáns terjed Magyarországon: ezek a tünetei, figyelmeztet a virológus

Egy új influenza variáns terjed az országban, de a szakember szerint nem veszélyesebb a korábbiaknál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US offered Ukraine 15-year security guarantee, Zelensky says

US offered Ukraine 15-year security guarantee, Zelensky says

The US and Ukrainian presidents both describe talks in Florida as "great" and "terrific" but the issue of territory remains "unresolved".

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 29. 16:58
Kína rosszallja Izrael lépését
2025. december 29. 16:16
Két év után jött változás az AfD „kiközösítésében”
×
×
×
×