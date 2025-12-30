ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 30. kedd Dávid
Nyitókép: Pixabay

Terrorizmus elleni listát készített a kormány, hírhedt csoport került rá elsőként

Infostart

A Magyar Közlönyben jelent meg a szabályozás.

A terrorizmus elleni nemzeti listáról, valamint az azon szereplőkkel szemben alkalmazandó korlátozó
intézkedésekről és ezek hatályáról szól a kormány 456/2025. (XII. 29.) rendelete, amelynek szövege a hétfői Magyar Közlönyben jelent meg.

A szöveg szerint napjaink nemzetközi biztonságpolitikai fejleményei indokolják a terrorizmus elleni küzdelem terén rendelkezésre álló jogi eszköztár kiszélesítését, aminek az érdekében

meghonosítják Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listájának a jogintézményét.

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvénybe ezért már beépült egy felhatalmazás, amely a kormány rendeletalkotási jogkörébe utalta a Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listáján szereplő címzettek kijelölését, valamint az esetükben alkalmazandó korlátozó intézkedések és hatályuk jogszabályi úton történő meghatározását.

A Magyar Közlönyben rögzítettek szerint a nemzeti lista így néz ki:

  1. „Antifa” csoportosulás
  2. Hammerbande / Antifa Ost

Velük szemben a nemzeti listán való szereplésük ideje alatt az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 16/B. § (5) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni.

A fentiekkel kapcsolatban változtattak a védett személyekről szóló, a fegyvertartásról szóló, valamint a rendőrségi eljárásokról szóló törvényen is.

