Általános vizsgálatot rendel el az építési miniszter az összes állami beruházásnál, hogy az alvállalkozókat kifizették-e - a nap hírei

Általános vizsgálatot rendel el az építési miniszter az összes állami beruházásnál, hogy az alvállalkozókat kifizették-e. Lázár János Facebook-videójában azt mondta: többen azzal keresték a hétvégén, hogy állami beruházásokon dolgozó alvállalkozók hosszú ideje nem kapják meg a pénzüket a fővállalkozóktól.

A kormány feladatának nevezte a nemzetgazdasági miniszter, hogy a költségvetési politikával élénkítse a gazdaságot. Nagy Márton meghallgatásán, az Országgyűlés költségvetési bizottságának ülésén arra hívta fel a figyelmet, hogy a háború és a német recesszió gyengíti az ipart, az exportot és a beruházásokat, a szigorú monetáris politika pedig negatív növekedési hatásokkal jár.

Mától újra lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni – ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az intézkedés 2026. április 30-ig érvényes. Célja, hogy könnyítsen a családok mindennapi kiadásain és felhasználhatóvá tegye a kártyákon lévő 96 milliárd forintot.

Bővült az árréscsökkentett termékek köre: még több hús, zöldség és bébiétel lett olcsóbb – hívta fel a figyelmet a kulturális államtitkár. Mostantól a bébiételekre is vonatkozik a maximált árrés.

Emelkednek januártól a teherautókra vonatkozó útdíjak a főutakon, és 60 új útvonalon vezetnek be súlykorlátozást. A számítások szerint az útdíjemeléssel a forgalom 5-15 százalékát lehet majd átterelni a főúthálózatról a gyorsforgalmi úthálózatra.

Elfogadták a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a főpolgármester határozati javaslatát a főváros pénzügyi helyzetéről. Ebben felszólították a kormányt, hogy kezdjen tárgyalásokat a fővárossal. Az ülés után Karácsony Gergely egy demonstrációt hirdetett a Clark Ádám térre, ahonnan a Karmelita elé vonulnak, ahol a főpolgármester arról beszélt: semmi mást nem követelnek, csak hogy a kormány tartsa be a törvényeket.

Takács Péter lehet a Fidesz egyéni jelöltje Pápán. A pápai körzetet 27 éven át Kovács Zoltán képviselte az Országgyűlésben, ám a fideszes politikus a nyáron összeférhetetlenség lemondott, mivel a jegybank felügyelőbizottságának tagjává választották.

Kutatócsoport alakul a humanoid robotok fejlesztésére a HUN-REN SZTAKI-ban. A szakemberek a járműipari, gyártási és mesterséges intelligencia kompetenciákra építenek – jelentette be a területért felelős kormánybiztos.

A következő években jelentősen nő majd a 4iG Csoport űr- és védelmi üzletágának súlya, és egy orosz–ukrán béke sem csökkentené a védelmi ipari költekezések szükségességét – mondta a csoport vezérigazgatója. Fekete Péter hozzátette: a vállalat kisebb akvizíciókat tervez, célba veszi a horvát piacot.

Elindult a Mauve kisműhold a Tejútrendszer csillagainak vizsgálatára - közölte a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont. A műhold a SpaceX Falcon-9 hordozórakétájával startolt. Az általa közvetített adatok segítenek megérteni, hogyan befolyásolja a csillagok aktivitása a bolygók légkörét és lakhatóságát.

Befejeződött a Magyar Honvédség 4 hónapos balti légtérrendészeti missziója – jelentette be a honvédelmi miniszter. A magyar Gripenek átadták a szolgálatot a spanyol légierőnek, az állomány és a felszerelés hazatelepítése megkezdődött.

Agresszívabb fellépést fontolgat az orosz hibrid hadviseléssel szemben a NATO, különösen a kibertámadások és szabotázsakciók terén – közölte a szövetség katonai bizottságának elnöke. Giuseppe Cavo Dragone szerint a kiberhadviselésben egy megelőző csapás védelmi akciónak minősülhetne, bár ez távol áll a NATO hagyományos gondolkodásától. Moszkva rendkívül felelőtlennek tartja a felvetést. Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint ezzel kísérletet tettek az ukrajnai rendezés akadályozására.

Megbeszélést tartott telefonon a venezuelai államfővel az amerikai elnök, de Donald Trump nem mondott részleteket arról, hogy miről tárgyaltak Nicolás Maduróval. Donald Trump szombaton jelentette be, hogy lezárják a Venezuela feletti és az ország körüli légteret. Nem sokkal korábban egy szárazföldi művelet lehetőségéről is beszélt.

Rekordot döntött 2024-ben a 100 legnagyobb hadiipari vállalat bevétele. A cégek 2024-ben 5,9 százalékkal, összesen 679 milliárd dollárra növelték a fegyver- és katonai szolgáltatási bevételt.

Pert indítanak a BBC ellen a grúz hatóságok, mert szerintük a csatorna hamis információkat közölt a tüntetők ellen bevetett vegyi anyagokról – közölte a kormánypárt. A BBC főként a tüntetők nyilatkozatai alapján azt állította, hogy a hatóságok az első világháború idején bevetett vegyi anyagot is használtak a 2024-es tüntetések résztvevői ellen.

Az intolerancia és az erőszak elleni küzdelemre szólította fel XIV Leó pápa Libanon 16 bejegyzett vallási közösségének vezetőit Bejrútban. Mint mondta, a háborúk sújtotta ország példája megmutatja, hogy keresztények, drúzok, muszlimok és számtalan más vallási közösség képes együtt élni, és "egy kölcsönös tiszteleten és párbeszéden alapuló országot építeni".

Meghalt Kálloy Molnár Péter színész, énekes, zenész, rendező, drámaíró. 55 éves volt, halálát rövid lefolyású betegség okozta.