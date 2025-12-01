ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.81
usd:
328.05
bux:
110414.33
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest - the capital of Hungary - popular tourist destinations.
Nyitókép: Artur Gazda/Getty Images

Budapest felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel

Infostart / MTI

A Fővárosi Közgyűlés felszólítja a kormányt: folytassa a főpolgármesterrel a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az alaptörvényben rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában - tartalmazza az a határozat, amelyet a közgyűlésnek a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában tartott hétfői rendkívüli ülésén fogadott el a testület.

A végső határozati javaslatot a közgyűlés 12 képviselője támogatta, a Fidesz frakció 10 tagja tartózkodott, a Tisza Párt képviselői pedig - azzal az indoklással, hogy nem kívánnak statisztálni a kormány politikai cirkuszához - nem vettek részt az ülésen.

A közgyűlés ülésére az adott alkalmat, hogy Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszter kinyilvánította: a kormány kész segíteni a fővárosnak a működőképesség fenntartása érdekében. Ehhez viszont a fizetésképtelenség kinyilvánítását várja a közgyűléstől.

A Fidesz frakció módosító javaslatában az szerepelt, hogy a közgyűlés mondja ki a fizetésképtelenséget, ám ezt a közgyűlés többsége nem támogatta. Ugyanakkor a Podmaniczky Mozgalom módosító javaslatát elfogadta a közgyűlés, amely azt rögzíti, hogy a közgyűlés kizárja a főváros tulajdonában álló gazdasági társaságok államosítását.

Kezdőlap    Belföld    Budapest felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel

budapest

fővárosi közgyűlés

rendkívüli közgyűlés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel

A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel

A Fővárosi Közgyűlés felszólítja a kormányt: folytassa a főpolgármesterrel a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az alaptörvényben rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában - tartalmazza az a határozat, amelyet a közgyűlésnek a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában tartott hétfői rendkívüli ülésén fogadott el a testület.
VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a nagy visszatérés: hamarosan a keleti hatalom fegyverei áraszthatják el a világot

Itt a nagy visszatérés: hamarosan a keleti hatalom fegyverei áraszthatják el a világot

A japán védelmi cégek eladásai 40%-kal nőttek 2024-ben, miközben Tokió a halálos védelmi eszközök exportjának további liberalizálását tervezi - írta meg a Japan Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, veszélyben lehetnek az adataid

Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, veszélyben lehetnek az adataid

A Google gyakran kerül célkeresztbe adatvédelmi kérdésekben, platformjai mégis dominálnak a piacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end Ukraine war continue

Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end Ukraine war continue

As US negotiating teams continue to hold talks with Moscow and Kyiv, Russia's attacks on Ukraine continue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 20:53
Új applikáció jelent meg kéktúrázóknak útvonaltervezővel és digitális bélyegzéssel
2025. december 1. 20:14
Újból gázolt a HÉV
×
×
×
×