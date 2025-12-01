A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel

A végső határozati javaslatot a közgyűlés 12 képviselője támogatta, a Fidesz frakció 10 tagja tartózkodott, a Tisza Párt képviselői pedig - azzal az indoklással, hogy nem kívánnak statisztálni a kormány politikai cirkuszához - nem vettek részt az ülésen.

A közgyűlés ülésére az adott alkalmat, hogy Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszter kinyilvánította: a kormány kész segíteni a fővárosnak a működőképesség fenntartása érdekében. Ehhez viszont a fizetésképtelenség kinyilvánítását várja a közgyűléstől.

A Fidesz frakció módosító javaslatában az szerepelt, hogy a közgyűlés mondja ki a fizetésképtelenséget, ám ezt a közgyűlés többsége nem támogatta. Ugyanakkor a Podmaniczky Mozgalom módosító javaslatát elfogadta a közgyűlés, amely azt rögzíti, hogy a közgyűlés kizárja a főváros tulajdonában álló gazdasági társaságok államosítását.