Ketyeg az óra, nagyon fontos tennivaló volna a szentendrei HÉV felújítása előtt

A kormányzati ígéret alapján 2026 végén tényleg elkezdődik a szentendrei H5-ös HÉV-vonal másfél éves vágányzárral járó felújítása, az érintett agglomerációs települések (Szentendre, Pomáz, Budakalász) vezetői pedig az idő rövidsége miatt javaslatokkal próbálják segíteni a munka előkészítését, annál is inkább, mert a HÉV pótlása ezen a vonalon rendkívül nehéznek ígérkezik.

Az idő egyébként azért rövid, mert az uniós támogatáshoz csak akkor lehet hozzáférni, ha meghatározott időre befejezik a munkát, ehhez viszont hamarosan ki kell írni a pályázatot a kivitelezésre, mint ez Budakalász legutóbbi közmeghallgatásán is kiderült.

A Budakalász.hu portálon is megjelent nyílt levéllel a településvezetők arra kérik a Lázár János vezette, MÁV-ért is felelős építésügyi tárcát, vonják be őket a közös gondolkodásba, mivel

gondoskodni kell a buszos pótlásról

egyéb alternatívákat is kínálni kell a Budapestre ingázók számára.

A levél hangsúlyozza, hogy a Budakalászról Pomázt, Pomázról Budakalászt elkerülő út megépülését korábban Lázár János is fontosnak nevezte, de tovább várni már nem igazán lehet vele. A sorok emlékeztetnek rá, 2022 nyarán hiába voltak már kész engedélyes tervek, forráshiány miatt leállították a közbeszerzési eljárást. Mindenesetre szakmai akadálya nincs a 2,8 kilométeres, kétsávos út megépülésének, amely

a Budakalászt és Szentendrét összekötő Ország utat körforgalommal

a HÉV-et különszintű csomópontban

keresztezné.

A Pomázt és Budakalászt tehermentesíteni hivatott 2,8 kilométer hosszú útszakasz.

Az útszakasz már 1985-ben bekerült a rendezési tervekbe. Megépítése a Megyeri híd 1999-ben kiadott környezetvédelmi engedélyében – a híd megépítésével egyidejűleg – hatósági kikötésként szerepelt, ennek ellenére elmaradt. 2008-ban született meg az a megállapodás, amelyben a Magyar Állam kötelezettséget vállalt az elkerülő út megépítésére. Ennek elmaradása miatt Budakalász állami kompenzáció jogosultjává is vált, amelynek teljesítése ugyancsak elmaradt. A kompenzáció érvényesítése érdekében indított peres eljárást 2016 októberében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a NIF Zrt. és Budakalász Város Önkormányzata közötti hármas megállapodás zárta, ennek az elkerülő út megépítése az egyik fontos eleme. A megállapodásban a kormányzati-állami szereplők vállalták, hogy a megépítéséhez szükséges költségvetési források érdekében mindent megtesznek. Az elmúlt 6 évben ez szintén elmaradt, folytatódik a levél.

Lázár János egyelőre nem válaszolt a levél tartalmára.