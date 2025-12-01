A 4iG Csoport megvásárolta a Netfone Telecomot

Az akvizíció egy ügyfélközpontú és hatékonyan működő szolgáltatóval egészíti ki a 4iG Csoport távközlési portfólióját. A Netfone Telecom Kft. több mint 10 éves tapasztalata, 106 ezer ügyfele, valamint 200 viszonteladó üzlete új lehetőségeket nyit a szolgáltatások fejlesztésében.

A Netfone Telecom Kft. az elmúlt években a hazai MVNO-piac meghatározó szereplőjévé vált. Sajátmárkás SIM-kártyáival, versenyképes tarifáival és digitálisan optimalizált ügyfélkiszolgálásával, elsősorban a magánszemélyeket és kisvállalkozásokat célozza meg.

Az akvizíciót követően a Netfone Telecom Kft. önálló vállalatként működik tovább, miközben a 4iG Csoport a One Magyarország nagykereskedelmi szolgáltatásán keresztül biztosítja a működéshez szükséges hálózati infrastruktúrát, technológiai támogatást és pénzügyi stabilitást. A tranzakció nem érinti a Netfone Telecom ügyfeleit, a szolgáltatásokat továbbra is változatlan formában és néven vehetik igénybe – zárul a közlemény.