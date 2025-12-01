A BBC vasárnap közölt egy cikket, amely szerint a georgiai hatóságok az első világháború idején bevetett vegyi anyagot is használtak a 2024-es tüntetések résztvevői ellen fellépve. A cikk szerzőinek következtetései jelentős részben a tbiliszi tüntetések résztvevőinek nyilatkozatain alapultak.

„Mivel ez a piszkos propagandaanyag a georgiai kormány, a georgiai rendőrség és - ami a legfontosabb - Georgia államiságának bemocskolására irányuló kísérlet, úgy döntöttünk, hogy nemzetközi bíróságokon jogi eljárást indítunk a hazug médium ellen. Minden lehetséges jogi eszközt felhasználunk, hogy a hazugságokat terjesztő úgynevezett médiát felelősségre vonják a piszkos, hamis vádak terjesztéséért" - áll a nyilatkozatban.

A párt a dokumentumban azt írta, hogy a BBC a cikkében egyetlen bizonyítékot sem hozott fel, és kizárólag az érintett személyeknek - a tüntetések résztvevőinek és a hatalom ellenzőinek - nyilatkozataira támaszkodik, akik közül néhányat tetteikért elítéltek. Még a cikk megjelenése előtt a kormánypárt sajtószolgálata kimerítő válaszokat adott a televíziós társaságnak minden kérdésére, és arra kérte, hogy a hatóságok álláspontját az újságírás normáinak megfelelően tükrözze. A cikkben ugyanakkor egy százaléka sem szerepel azoknak a bőséges magyarázatoknak, amelyekkel a kormánypárt a cikk szerzőinek szolgált - írták.