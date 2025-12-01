ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.57
usd:
327.37
bux:
110144.36
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Giuseppe Cavo Dragone olasz tengernagy, a NATO katonai bizottságának elnöke a NATO védelmi miniszteri találkozóján Brüsszelben 2025. február 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

A NATO bekeményít Oroszországgal szemben

Infostart

Agresszívebb fellépés jöhet a NATO részéről Moszkva ellen – „megelőző csapásról" beszél a katonai vezető.

A szövetség legmagasabb rangú katonai vezetője, az olasz Giuseppe Cavo Dragone tengernagy a Financial Timesnak azt nyilatkozta: a nyugati védelmi szövetség azt vizsgálja, miként léphet határozottabban fel Moszkva hibrid hadviselésével szemben – írja a Portfolio.

Mindennel foglalkozunk... A kibertérben jelenleg inkább reaktívak vagyunk. Agresszívebb, proaktív megközelítésen gondolkodunk a reaktív helyett - mondta a NATO Katonai Bizottságának elnöke.

Az utóbbi időben Európát számos, részben Oroszországhoz köthető hibrid akció érte – a Balti-tengeri kábelek megrongálásától a kontinens-szerte zajló kibertámadásokig. Több diplomata, főként a kelet-európai országokból, azt sürgeti, hogy a NATO lépjen túl a puszta reagáláson, és csapjon vissza.

Ez leginkább a kibertérben kivitelezhető, ahol sok tagállam rendelkezik offenzív képességekkel. Szabotázs vagy drónbehatolások esetén ez jóval nehezebb.

Dragone szerint a „megelőző csapás" is értelmezhető „védelmi cselekedetként", ugyanakkor ez távol áll a szövetség megszokott gondolkodásmódjától és működésétől.

Hozzátette: a partnerünk agresszivitásához képest agresszívebbnek lenni opció lehet. Felmerülnek jogi és hatásköri kérdések, illetve hogy ki hajtja végre.

A NATO a Baltic Sentry művelet keretében eddig sikereket könyvelhet el: hajók, repülőgépek és haditengerészeti drónok járőröznek a Balti-tengeren, és azóta nem ismétlődtek meg a 2023-2024-es kábelrongálások, amelyeket a nyugati szankciók megkerülésére szolgáló orosz „árnyékflottával" hoztak összeefüggésbe.

A Baltic Sentry kezdete óta nem történt semmi. Ez azt jelenti, hogy az elrettentés működik – jelentette ki Dragone.

Egy balti diplomata a Financial Timesnak elmondta: ha továbbra is csak reagálunk, azzal arra ösztönözzük Oroszországot, hogy újra és újra próbálkozzon, és ártson nekünk. A hibrid hadviselés aszimmetrikus: nekik olcsó, nekünk drága. Találékonynak kell lennünk.

Az aggodalmak ugyanakkor nem szűntek meg. Egy finn bíróság néhány hete ejtette a vádat az Eagle S nevű, az orosz árnyékflottához tartozó hajó legénysége ellen – a gyanú szerint ez a hajó több víz alatti áram- és adatkábelt vágott el –, arra hivatkozva, hogy a feltételezett szabotázs nem finn vizeken történt.

Arra a kérdésre, hogy ez kvázi szabad kezet ad-e az orosz hajóknak a nemzetközi vizeken, Elina Valtonen finn külügyminiszter azt mondta: "Igen, és ez probléma." Hozzátette: a határozottabb fellépés "napirenden van", de szerinte eddig nem volt szükséges.

Dragone elismerte, hogy a NATO és tagállamai "sokkal több korlát között mozognak, mint az ellenfelünk" – etikai, jogi és hatásköri okokból. Ez probléma. Nem mondom, hogy ez vesztes pozíció, de nehezebb, mint az ellenfelünké.

Hangsúlyozta: a kulcskérdés az elrettentés. „Hogy ezt megtorlással vagy megelőző csapással érjük el, azt alaposan elemeznünk kell, mert a jövőben még nagyobb lehet a nyomás ezen a téren" - mondta a NATO Katonai Bizottságának vezetője.

Kezdőlap    Külföld    A NATO bekeményít Oroszországgal szemben

oroszország

nato

Giuseppe Cavo Dragone

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Vasárnap lezárult a béketárgyalás Floridában az Egyesült Államok és Ukrajna között. Marco Rubio amerikai külügyminiszter "nagyon produktívnak" nevezte a megbeszélést, és kijelentette: párhuzamosan egyeztettek a háború lezárásáról és Ukrajna "hosszú távú boldogulásáról". "Úgy gondolom, hogy Genfben már sikerült lefektetni az alapokat. A héten folyamatosan dolgoztunk tovább ezen, és ma is sikerült előrelépnünk, de még sok munka vár ránk" - nyilatkozta az amerikai külügyminiszter a Kyiv Independent szerint. Az ukrán delegációt vezető Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági tanács titkára elmondta: Kijev "jelentős előrelépést ért el egy méltányos béke elérésében és álláspontjaink közelítésében az amerikai féllel" egy "nehéz, de eredményes tárgyalási fordulót" követően. "Fő céljaink – a biztonság, a szuverenitás és a megbízható béke – változatlanok, és az amerikai fél is osztja ezeket" - tette hozzá Umerov. A Financial Times közben arról adott hírt: a NATO azt fontolgatja, hogy "agresszívabban" reagáljon Oroszország kibertámadásaira, szabotázsakcióira és légtersértéseire. A védelmi szövetség legmagasabb rangú katonai vezetője, Giuseppe Cavo Dragone tengernagy szerint vizsgálják, hogy miképp fokozhatnák a válaszlépéseiket Moszkva hibrid hadviselésére. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megállt a hétvégén az Arsenal lendülete: nem elégedett Arteta az iksszel

Megállt a hétvégén az Arsenal lendülete: nem elégedett Arteta az iksszel

Arteta elégedetlen volt a döntetlennel, az Arsenal nem tudta tovább nyújtani előnyét a taballán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

Anti-government demonstrators are likely to have been targeted with camite, our investigation finds.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 09:26
Leó pápa a palesztin állam létrehozását sürgeti
2025. december 1. 09:14
Már ezer közelében az ázsiai áradások halálos áldozatainak száma
×
×
×
×