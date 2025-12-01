ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.64
usd:
329.09
bux:
0
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Loaded European truck on motorway in beautiful sunset light. On the road transportation and cargo.
Nyitókép: Jag_cz/Getty Images

Jelentős nőnek a bírságok az utakon, valamint az útdíj is

Infostart

A most megjelent Magyar Közlönyben kormányrendeletek módosítása jelent meg, amely a közúti teherforgalom szabályozására, a bírságok jelentős emelésére, valamint az útdíjak és az útdíjköteles közúthálózat bővítésére fókuszál. A változások kihatnak a közúti árufuvarozókra és az autópálya-használókra.

A 375/2025. (XI. 30.) Korm. rendelet értelmében jelentősen emelkednek a közúti teherforgalommal kapcsolatos közigazgatási bírságok. A díjemelés célja a közúti szabályok hatékonyabb betartatása és a gyorsforgalmi utak teherforgalmának visszaszorítása.

A szabályozás pontosítja a közúti teherforgalommal kapcsolatos szabályokat, és érinti mind a járművezetőre, mind az üzembentartóra kiszabott díjakat.

Például egyes bírságtételek 47 000 forintról 61 000 forintra, vagy 70 000 forintról 91 000 forintra emelkednek.

A rendelet egy része már a kihirdetés napján, 2025. november 30-án 22 órától hatályba lép, míg egyes rendelkezések 2026. január 1-jén lépnek életbe.

A közlönyben (itt található a részletes díjtétel) szó van a közúti infrastruktúra-használati díj, azaz az útdíj alapmértékének növekedéséről is. Az útdíj elemeként szereplő infrastruktúradíj alapmértéke növekszik a különböző díjkategóriákban (pl. J2, J3, J4, J5 nehéz tehergépjármű kategóriák) mind a gyorsforgalmi utakon, mind a főúti szakaszokon.

Bővül az útdíjköteles közúthálózat több megyében, ami szintén érinti a nehéz tehergépjárműveket.

Bevezetik a 2026-tól érvényes M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik, célozva a régió belföldi közlekedésének kiszolgálását. Rz összefüggésben van az sztráda felújításával.

Kezdőlap    Belföld    Jelentős nőnek a bírságok az utakon, valamint az útdíj is

közlekedés

bírság

útdíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Karambol miatt lezárták az M3-as autópályát

Karambol miatt lezárták az M3-as autópályát

Összeütközött egy kisteherautó és egy teherautó az M3-as autópálya Budapest felé tartó oldalán Hatvannál, ezért a sztrádát lezárták - közölte a katasztrófavédelem hétfő reggel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 1.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 1.)

A Pénzcentrum 2025. december 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

Anti-government demonstrators are likely to have been targeted with camite, our investigation finds.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 08:16
Teherautók csattantak az M3-ason, útzár
2025. december 1. 08:01
Hordozható fűtőtestek otthoni használata – így maradhat biztonságos a fűtés (x)
×
×
×
×