Jelentős nőnek a bírságok az utakon, valamint az útdíj is

A 375/2025. (XI. 30.) Korm. rendelet értelmében jelentősen emelkednek a közúti teherforgalommal kapcsolatos közigazgatási bírságok. A díjemelés célja a közúti szabályok hatékonyabb betartatása és a gyorsforgalmi utak teherforgalmának visszaszorítása.

A szabályozás pontosítja a közúti teherforgalommal kapcsolatos szabályokat, és érinti mind a járművezetőre, mind az üzembentartóra kiszabott díjakat.

Például egyes bírságtételek 47 000 forintról 61 000 forintra, vagy 70 000 forintról 91 000 forintra emelkednek.

A rendelet egy része már a kihirdetés napján, 2025. november 30-án 22 órától hatályba lép, míg egyes rendelkezések 2026. január 1-jén lépnek életbe.

A közlönyben (itt található a részletes díjtétel) szó van a közúti infrastruktúra-használati díj, azaz az útdíj alapmértékének növekedéséről is. Az útdíj elemeként szereplő infrastruktúradíj alapmértéke növekszik a különböző díjkategóriákban (pl. J2, J3, J4, J5 nehéz tehergépjármű kategóriák) mind a gyorsforgalmi utakon, mind a főúti szakaszokon.

Bővül az útdíjköteles közúthálózat több megyében, ami szintén érinti a nehéz tehergépjárműveket.

Bevezetik a 2026-tól érvényes M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik, célozva a régió belföldi közlekedésének kiszolgálását. Rz összefüggésben van az sztráda felújításával.