Alaszkai csúcs: tűzszünet nincs, békemegállapodás lehet? - a nap hírei

Érdemi megállapodás nélkül zárult az ukrajnai helyzet rendezését célzó orosz- amerikai csúcstalálkozó, de Donald Trump és Vlagyimir Putyin is előremutatónak nevezte a több mint 3 órás alaszkai tárgyalást. Donald Trump közösségi oldalán a találkozó eredményeit és az ukrán elnökkel valamint az európai vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetéseit összegezve azt közölte: a háború befejezésének legjobb módja, ha rögtön békemegállapodás születik, amely lezárja a háborút, nem pedig egy tűzszüneti megállapodás. Hozzátette: a tárgyalásokba később az európai nemzeteknek is be kell kapcsolódniuk. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott: Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen. Azt egyelőre nem tudni, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin mikor egyeztet legközelebb.

Hétfőn Washingtonbantárgyal Donald Trumppal az ukrán elnök. A látogatást Volodimir Zelenszkij a Telegramon jelentette be, az amerikai elnökkel tartott telefonos egyeztetése után. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása és nem csak a tűzszünet, hanem egy átfogó békemegállapodás a célja. Volodimir Zelenszkij kiemelte: Ukrajna támogatja egy háromoldalú csúcstalálkozó összehívását. Közben Friedrich Merz német kancellár egy televíziós interjúban arról beszélt: a washingtoni tárgyalás előtt vasárnap európai vezetőkkel egyeztet Volodimir Zelenszkij. Hozzátette: az Egyesült Államok kész részt vállalni az Ukrajnának nyújtott garanciákban.

Nyilatkozatban fejtették ki véleményüket az európai vezetők az Alaszkában tartott amerikai-orosz csúcstalálkozó után. Kijelentették: a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni, saját területére vonatkozó döntéseket csak Ukrajna hozhat. Úgy fogalmaztak: a következő lépésnek most az ukrán elnökkel tartandó további tárgyalásoknak kell lenniük. A nyilatkozatban azt is közölték: készen állnak arra is, hogy háromoldalú csúcstalálkozót szervezzenek európai támogatással.

A magyar kormányfő Facebook-oldalán reagált Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozójára. Orbán Viktor szombat reggeli posztjában úgy fogalmazott: a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Hasonlóan nyilatkozott a találkozóról a külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter Facebook-oldalán úgy vélte: ismét bebizonyosodott, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása.

Levelet írt Melania Trump az orosz elnöknek az elhurcolt ukrán gyerekek ügyében. A levelet Donald Trump amerikai elnök adta át Vlagyimir Putyinnak az alaszkai tárgyalásaikon. A szlovén származású first lady nem utazott férjével Anchorage-be. Az ukrán hatóságok szerint több tízezer kiskorút hurcoltak el családjuk vagy gyámjuk beleegyezése nélkül, amit Kijev háborús bűncselekménynek tekint. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszönetet Melania Trump-nak a gesztusért.

Már elérhető az Otthon Starthoz szükséges tb-igazolásra szolgáló, letölthető nyomtatvány a kormányhivatalok oldalán. Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix kamatozású, államilag támogatott hitelprogram az első ingatlant vásárlók számára. A hitel felvételének egyik feltétele, hogy az igénylőnek legyen legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonya. Erről igazolást kell benyújtani, amelyet a területileg illetékes kormányhivatalnál lehet kérni.

Leállt egy időre az online jegyértékesítés a MÁV-nál, de délutántól már ismét elérhető a szolgáltatás a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen. A Mávinform azt közölte: szombat délelőttől egy rendszerhiba miatt nem működtek a felületek, és a hiba elhárításáig csak a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetett jegyet venni. Közben műszaki hiba miatt késések voltak a pécsi vasúti fővonalon. A szakaszon a Mecsek IC-k helyett pótlóbuszok közlekedtek.

Eloltották a tüzet Zugló és Rákospalota határán. Mintegy öt hektárt érintett a tűz. Senki nem sérült meg. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte: a XIV. és XV. kerület határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében gyulladt ki a száraz aljnövényzet.

Sztrájkba lépett az Air Canada több mint 10 ezer dolgozója, miután nem sikerült megkötni a bérmegállapodást a kitűzött, pénteki időpontig. A kanadai légitársaság közölte, hogy a munkabeszüntetés idejére minden járatát törli. Szombat reggelre már több mint 620 járat volt érintett, emiatt százezer utas nem tudott elindulni a világ minden táján.

Ismét rengett a föld Kamcsatkán, hamut lövell ki a Kljucsevszkaja vulkán. Szombat reggel számos erős földmozgást mértek Kamcsatka keleti részén, ahol július 30-án 73 év óta a legerősebb, 8,8-es erősségű földrengés volt. Károkról nem érkezet jelentés. A vulkáni aktivitás miatt a térségben narancssárga légi közlekedési figyelmeztetést adtak ki.