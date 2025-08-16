ARÉNA
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
ALASKA, UNITED STATES - AUGUST 15 : (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) US President Donald Trump and his Russian counterpart, Vladimir Putin, begin critical talks in Alaska Friday, aimed at bringing an end to the Kremlins over-three-year war on Ukraine in Anchorage, Alaska, United States on August 15, 2025. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and Presidential Aide for International Affairs Yury Ushakov represented Russia, while US Secretary of State Marco Rubio and Special Envoy Steve Witkoff participated on behalf of America. (Photo by Kremlin Press Office/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Alaszkai csúcs: tűzszünet nincs, békemegállapodás lehet? - a nap hírei

Infostart

Nem hozott áttörést az orosz- amerikai csúcstalálkozó, de a felek előremutatónak nevezték az alaszkai tárgyalást. Hétfőn Washingtonban tárgyal Donald Trumppal az ukrán elnök, de előtte holnap európai vezetőkkel is egyeztet. Leállt egy időre az online jegyértékesítés a MÁV-nál, de már helyreállt a szolgáltatás.

Érdemi megállapodás nélkül zárult az ukrajnai helyzet rendezését célzó orosz- amerikai csúcstalálkozó, de Donald Trump és Vlagyimir Putyin is előremutatónak nevezte a több mint 3 órás alaszkai tárgyalást. Donald Trump közösségi oldalán a találkozó eredményeit és az ukrán elnökkel valamint az európai vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetéseit összegezve azt közölte: a háború befejezésének legjobb módja, ha rögtön békemegállapodás születik, amely lezárja a háborút, nem pedig egy tűzszüneti megállapodás. Hozzátette: a tárgyalásokba később az európai nemzeteknek is be kell kapcsolódniuk. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott: Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen. Azt egyelőre nem tudni, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin mikor egyeztet legközelebb.

Hétfőn Washingtonbantárgyal Donald Trumppal az ukrán elnök. A látogatást Volodimir Zelenszkij a Telegramon jelentette be, az amerikai elnökkel tartott telefonos egyeztetése után. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása és nem csak a tűzszünet, hanem egy átfogó békemegállapodás a célja. Volodimir Zelenszkij kiemelte: Ukrajna támogatja egy háromoldalú csúcstalálkozó összehívását. Közben Friedrich Merz német kancellár egy televíziós interjúban arról beszélt: a washingtoni tárgyalás előtt vasárnap európai vezetőkkel egyeztet Volodimir Zelenszkij. Hozzátette: az Egyesült Államok kész részt vállalni az Ukrajnának nyújtott garanciákban.

Nyilatkozatban fejtették ki véleményüket az európai vezetők az Alaszkában tartott amerikai-orosz csúcstalálkozó után. Kijelentették: a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni, saját területére vonatkozó döntéseket csak Ukrajna hozhat. Úgy fogalmaztak: a következő lépésnek most az ukrán elnökkel tartandó további tárgyalásoknak kell lenniük. A nyilatkozatban azt is közölték: készen állnak arra is, hogy háromoldalú csúcstalálkozót szervezzenek európai támogatással.

A magyar kormányfő Facebook-oldalán reagált Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozójára. Orbán Viktor szombat reggeli posztjában úgy fogalmazott: a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Hasonlóan nyilatkozott a találkozóról a külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter Facebook-oldalán úgy vélte: ismét bebizonyosodott, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása.

Levelet írt Melania Trump az orosz elnöknek az elhurcolt ukrán gyerekek ügyében. A levelet Donald Trump amerikai elnök adta át Vlagyimir Putyinnak az alaszkai tárgyalásaikon. A szlovén származású first lady nem utazott férjével Anchorage-be. Az ukrán hatóságok szerint több tízezer kiskorút hurcoltak el családjuk vagy gyámjuk beleegyezése nélkül, amit Kijev háborús bűncselekménynek tekint. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszönetet Melania Trump-nak a gesztusért.

Már elérhető az Otthon Starthoz szükséges tb-igazolásra szolgáló, letölthető nyomtatvány a kormányhivatalok oldalán. Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix kamatozású, államilag támogatott hitelprogram az első ingatlant vásárlók számára. A hitel felvételének egyik feltétele, hogy az igénylőnek legyen legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonya. Erről igazolást kell benyújtani, amelyet a területileg illetékes kormányhivatalnál lehet kérni.

Leállt egy időre az online jegyértékesítés a MÁV-nál, de délutántól már ismét elérhető a szolgáltatás a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen. A Mávinform azt közölte: szombat délelőttől egy rendszerhiba miatt nem működtek a felületek, és a hiba elhárításáig csak a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetett jegyet venni. Közben műszaki hiba miatt késések voltak a pécsi vasúti fővonalon. A szakaszon a Mecsek IC-k helyett pótlóbuszok közlekedtek.

Eloltották a tüzet Zugló és Rákospalota határán. Mintegy öt hektárt érintett a tűz. Senki nem sérült meg. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte: a XIV. és XV. kerület határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében gyulladt ki a száraz aljnövényzet.

Sztrájkba lépett az Air Canada több mint 10 ezer dolgozója, miután nem sikerült megkötni a bérmegállapodást a kitűzött, pénteki időpontig. A kanadai légitársaság közölte, hogy a munkabeszüntetés idejére minden járatát törli. Szombat reggelre már több mint 620 járat volt érintett, emiatt százezer utas nem tudott elindulni a világ minden táján.

Ismét rengett a föld Kamcsatkán, hamut lövell ki a Kljucsevszkaja vulkán. Szombat reggel számos erős földmozgást mértek Kamcsatka keleti részén, ahol július 30-án 73 év óta a legerősebb, 8,8-es erősségű földrengés volt. Károkról nem érkezet jelentés. A vulkáni aktivitás miatt a térségben narancssárga légi közlekedési figyelmeztetést adtak ki.

orbán viktor

napinfó

alaszkai csúcs

2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
