Leállt a kanadai légitársaság, százezer utas nem tudott elindulni

Az Air Canada több mint 10 ezer dolgozója lépett sztrájkba szombaton, miután nem sikerült megkötni a bérmegállapodást a kitűzött, pénteki időpontig.

Az Air Canada közölte, hogy a munkabeszüntetés idejére minden járatát törli. Kanada legnagyobb légitársasága szombat kora reggelre már több mint 620 járatot törölt, aminek következtében a világ minden táján utazók egyelőre nem tudnak elrepülni.

Air Canada and Air Canada Rouge Flights Suspended due to a Strike By CUPE Flight Attendants : https://t.co/dj08XM4jJK



Air Canada et Air Canada Rouge suspendent leurs vols en raison d’une grève des agents de bord représentés par le SCFP : https://t.co/E1O3qCnv87 pic.twitter.com/OHL1XWhfMs — Air Canada (@AirCanada) August 16, 2025

A légiutas-kísérők jelenleg a levegőben eltöltött idő után kapnak fizetést, de szakszervezetük azt akarta elérni, hogy a járatok között a földön eltöltött időért és az utasok beszállásakor nyújtott segítségért is kapjanak kompenzációt.

A légiutas-kísérők szombatra tüntetést szerveztek a nagyobb kanadai repülőtereken.

Az Air Canada és fapados leányvállalata, az Air Canada Rouge napi általában 130 000 utast szállít. Az Air Canada a külföldi légitársaságok közül a legtöbb járatot üzemelteti az Egyesült Államokba.