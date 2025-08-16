ARÉNA
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
CALGARY, CANADA - DECEMBER 26:Air Canadas Airbus A320-211 aircraft seen at Calgary International Airport, on December 26, 2024, in Calgary International Airport, Calgary, Canada. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto

Leállt a kanadai légitársaság, százezer utas nem tudott elindulni

Infostart / MTI

Sztrájkolnak az utaskísérők, a földi munkáért és pénzt követelnek.

Az Air Canada több mint 10 ezer dolgozója lépett sztrájkba szombaton, miután nem sikerült megkötni a bérmegállapodást a kitűzött, pénteki időpontig.

Az Air Canada közölte, hogy a munkabeszüntetés idejére minden járatát törli. Kanada legnagyobb légitársasága szombat kora reggelre már több mint 620 járatot törölt, aminek következtében a világ minden táján utazók egyelőre nem tudnak elrepülni.

A légiutas-kísérők jelenleg a levegőben eltöltött idő után kapnak fizetést, de szakszervezetük azt akarta elérni, hogy a járatok között a földön eltöltött időért és az utasok beszállásakor nyújtott segítségért is kapjanak kompenzációt.

A légiutas-kísérők szombatra tüntetést szerveztek a nagyobb kanadai repülőtereken.

Az Air Canada és fapados leányvállalata, az Air Canada Rouge napi általában 130 000 utast szállít. Az Air Canada a külföldi légitársaságok közül a legtöbb járatot üzemelteti az Egyesült Államokba.

