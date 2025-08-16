Trump-Putyin: nincs tűzszünet, csak remény

Furcsa sajtótájékoztató követte Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök alaszkai találkozóját: a felek semmit sem jelentettek be és nem válaszoltak kérdésekre.

Előtte volt meleg kézfogás Trump részéről, az alaszkai földön Putyinnak kiterített vörös szőnyegen, tolmácsok nélküli beszélgetés, az Irán ellen bevetett lopakodó gépek díszalakzatban történő átrepülése és az orosz vezető beülhet az amerikai elnöki limuzinba is.

Kint, Anchorage, az alaszkai főváros utcáin Ukrajna-párti tüntetők álltak táblákkal, de Putyin ebből semmit sem látott.

Később, az amerikai katonai és légibázison folytatott három óra tárgyalás után a barátságos és udvarias frázisokba csomagolt elnöki nyilatkozatokból lassan kiderült: nem történt meg az áttörés, nem született konkrét megállapodás és egyszer sem hangzott el a tűzszünet szó.

Avagy, ahogy Trump fogalmazott

„az alku addig nem alku, amíg nincs meg az alku... nem jutottunk el odáig”.

Annak ellenére, hogy korábban azt mondta: nagyon gyorsan hazaindul ha nem lesz meg a tűzszünet, az amerikai elnök nem tűnt elégedetlennek.

„Kifejezetten produktív találkozónk volt, sok pontban megegyeztünk... csak néhány lezáratlan maradt. Ezek egy része nem jelentős, egy talán igen és nagyon jó esélyünk van, hogy eljussunk odáig” – fejtegette az amerikai elnök.

Az egy évtizede először amerikai földre lépő és elégedettségét nehezen leplező Putyin nyitotta meg a nagy izgalommal várt sajtótájékoztatót, amiről utóbb kiderült, hogy nyililatkozattá minősítették le.

Elmondta: az ukrajnai háború „borzalmas tragédia volt” Oroszország számára és azt, hogy lehet, hogy furán hangzik, de az ukrán „testvérnép”.

„Remélem, hogy a megállapodás, amit elértünk, közelebb hoz bennünket egymáshoz és megnyitja az utat az ukrajnai béke felé... reméljük, hogy Kijev és az európaiak konstruktívan állnak majd hozzá és nem dugnak botot a küllők közé” – mondta.

Az orosz elnök ritka módon, angolul is megszólalt, amikor váratlanul Moszkvába invitálta Trumpot.

És ezután jött a meglepetés: Trump nyilatkozata után a két vezető levonult a pódiumról és nem válaszoltak az újságírók kérdéseire.

Mindennek nyomán még az orosz média, például a Moszkovszkij Komszomolec és a Lenta is arról írt, hogy nem volt meg az alkukötés. Philip Breedlove, a NATO volt, különösen Kijev-párti főparancsnoka pedig

„egy nagy semmi burgernek” nevezte a találkozót.

Olekszandr Merezsko, az ukrán parlamenti külügyi bizottságának elnöke kudarcot emlegetett és az mondta: „Putyin nyerte meg az információs háborút, Trumpot felhasználva megmutatta, hogy nincs elszigetelve”.

Az amerikai elnök később a Fox Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott: Zelenszkij ukrán elnökön múlik a béke:

„Kössön alkut!” – üzente neki, miközben többször is méltatta Putyint

és megerősítette: nagy vonalakban egyezségre jutottak arról, hogy Kijevnek területet kell feladnia a békéért.