Az elnöki hivatal sajtószolgálatának felvételén Donald Trump amerikai elnök (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a floridai Palm Beachben lévõ Mar-a-Lago elnöki rezidencián 2025. december 28-án.MTI/EPA/Elnöki hivatal sajtószolgálata
Nyitókép: Elnöki hivatal sajtószolgálata, MTI/MTVA

Volodimir Zelenszkij: az USA 15 évre szóló biztonsági garanciát ajánlott

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok „erős” biztonsági garanciákat adna másfél évtizeden keresztül Ukrajnának Oroszországgal szemben – közölte online sajtótájékoztatóján az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij nem árulta el a biztonsági garanciák pontos részleteit, de közölte, hogy azok már korábban megvitatott elemeket tartalmaznak. Utalt arra, hogy az előzetes terv szerint

az Egyesült Államok és Kijev szövetségesei a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági mechanizmust garantálnak Ukrajna számára,

amely kölcsönös segítségnyújtást írna elő egy orosz agresszió esetén. Az ukrán elnök elmondta, Donald Trump amerikai elnök „megerősítette” ezen garanciák „részleteit”, de hangsúlyozta, hogy azokat ratifikálnia kell még a Kongresszusnak.

Az ukrán elnök ezután kiemelte, nagyon szeretett volna elérni egy hosszabb távú biztonsági garanciát, ezért azt kérte az amerikai elnöktől, hogy vegye fontolóra egy 30, 40, vagy 50 éves garancia lehetőségét. Hozzátette, hogy Trump ígéretet tett neki a javaslat megfontolására, majd kifejtette, hogy a biztonsági garanciák bevezetése nélkül nem oldható fel a hadiállapot Ukrajnában.

Zelenszkij azt is kijelentette, hogy noha a nemzetközi erő telepítése olyan szükséges és „valódi” biztonsági garancia lenne Ukrajna számára, amely erősítené a polgárok és a befektetők bizalmát egy további orosz agresszió kockázatával szemben, a Kreml eddig elutasította ennek a lehetőségét. Elmondta azt is, hogy az amerikai elnökkel megbeszélték, hogyan lehetne újjáépíteni, továbbá gazdaságilag is támogatni Ukrajnát amerikai vállalatok bevonásával, illetve egy szabadkereskedelmi megállapodás megkötésének a lehetőségéről is tárgyaltak.

Az ukrán államfő ezen kívül arra kérte Donald Trumpot, hogy hagyja jóvá a Washington által közel egy hónapja bemutatott béketervnek az ukrán–európai tárgyalások eredményeként létrejött módosított változatát. Zelenszkij szerint két megoldatlan probléma maradt:

  • a zaporizzsjai atomerőmű működtetése és
  • a területi kérdés.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a háború bármely módon való befejezését célzó tervet Kijevnek, Moszkvának, Washingtonnak és az európaiaknak is alá kell majd írniuk; hozzátéve, hogy reményei szerint „néhány napon belül” Ukrajnában ülnek majd újra tárgyalóasztalhoz az amerikai és európai tisztségviselők.

Ezenkívül megerősítette, hogy „erős eszköznek” tekinti, ezért támogatja egy, a felajánlott békefeltételek elfogadásáról döntő népszavazás megtartását Ukrajnában. A hét végén Kijevet ért, és több millió háztartásban áramkimaradást okozó orosz légicsapásokra utalva ugyanakkor hozzátette, hogy ezek alapján úgy véli, az orosz vezetés nem akar tűzszünetet.

donald trump

volodimir zelenszkij

orosz-ukrán háború

