2025. augusztus 16. szombat
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Bayer Zsoltnak és Ambrózy Áronnak a Pikk Extra című, a Magyar Nemzet Youtube-csatornáján közzétett műsorban 2025. július 14-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor: soha rosszabb hétvégét!

Infostart

Rövid posztban kommenálta a csúcstalálkozót a miniszterelnök.

Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége - írta rövid Farcbook-posztban a miniszterelnök. Szerinte a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt.

Orbán Viktor: soha rosszabb hétvégét!

ukrajna

orbán viktor

donald trump

vlagyimir putyin

csúcstalálkozó

háború

Orbán Viktor: soha rosszabb hétvégét!

