Orbán Viktor: soha rosszabb hétvégét!

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.