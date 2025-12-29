ARÉNA - PODCASTOK
Malaysia Airlines légitársaság egyik utasgépe
Nyitókép: Malaysia Airlines

Bizarr alku után folytatják a rejtélyesen eltűnt utasszállító repülőgép keresését

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Újra kezdik keresni a Malaysia Airlines 370-es járatát, ami helyi idő szerint 2014. március 8-án hajnalban tűnt el a térképekről 227 utassal és 12 főnyi személyzettel a fedélzetén.

A kutatás december 30-án indul újra, a brit-amerikai Ocean Infinity tengeri robotikai cég fut neki újra a keresésnek, miután áprilisban az időjárás miatt le kellett állítaniuk a projektet – írja a Telex a Guardian híre alapján.

A malajziai közlekedési minisztérium bejelentése szerint a tengerfenék vizsgálatát 55 napon keresztül, szakaszosan végzik majd. Az Ocean Infinity a malajziai kormánnyal „no find, no fee” (ha nincs találat, nincs fizetés) megállapodást kötött: az új, 15 000 négyzetkilométeres területen történő kutatásért 70 millió dollárt (körülbelül 23 milliárd forintot) kapnak, ha roncsot találnak.

Az MH370-es járat 2014. március 8-án, Kuala Lumpurból Peking felé tartva tért el a kijelölt útvonalról és tűnt el a légi forgalomirányító radarokról alig egy órával az út megkezdése után. A fedélzeten 12 fős személyzet és 227 utas tartózkodott, utóbbiak többsége kínai állampolgár volt, de utazott még rajta 38 malajziai, 7 ausztrál állampolgár, illetve további utasok Indonéziából, Indiából, Franciaországból, az USA-ból, Iránból, Ukrajnából, Kanadából, Új-Zélandról, Hollandiából, Oroszországból és Tajvanról.

A járat az Indiai-óceán felett a tengerbe zuhant, de a roncsot nem sikerült megtalálni, és az esemény ma az egyik legnagyobb légikatasztrófa-rejtélynek számít.

Bár a roncs eltűnt, az évek során sodródtak partra darabjai Afrika mentén és az Indiai-óceán szigetein. Ezeket aztán felhasználták arra, hogy a sodródási és áramlati mintázatok alapján szűkítsék a roncs lehetséges helyét. Az Ocean Infinity legújabb keresésének pontos helyszínét nem közölték.

2018-ban Malajzia hivatalos vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a gépet a levegőben manuálisan fordították vissza, nem az automata pilóta irányította, és a „harmadik fél általi jogellenes beavatkozás” lehetőségét sem lehet kizárni. Ugyanakkor a jelentés elvetette azokat az elméleteket, amelyek szerint a pilóta és a másodpilóta öngyilkossági szándékkal okozta volna a katasztrófát, és kizárta a műszaki meghibásodást is.

A repülőgép eltűnését nemcsak azért kéne megoldani, hogy a konteókat végre lezárhassák, hanem azért is, hogy az áldozatok hozzátartozói megnyugodhassanak. És hogy kiderüljön, lehet-e valamilyen végzetes hibája a világ egyik legbiztonságosabbnak tartott Boeing-modelljének, a 777-200ER típusnak.

(Nyitóképünk illusztráció)

