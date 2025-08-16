ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
The US flag, Russian flag, Ukraine flag. Flag of USA, flag of Russia, flag of Ukraine. The United States of America and the Russian Federation confrontation. Russia invasion of Ukraine. Close-up
Nyitókép: Getty Images

Uniós nyilatkozat: Európa igazságos békét akar

Infostart

Nyilatkozatban reagált az orosz-amerikai csúcs után elhangzottakra az Európai Bizottság elnöke és az úgynevezett hajlandók koalíciójának európai vezetői.

A nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni, saját területére vonatkozó döntéseket csak Ukrajna hozhat - jelentették ki nyilatkozatban európai vezetők az Alaszkában tartott amerikai-orosz csúcstalálkozó után.

A nyilatkozatban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit kormányfő, Alexander Stubb finn államfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte: kora reggel Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta őket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról.

A vezetők üdvözölték Trump elnök erőfeszítéseit az ukrajnai gyilkolás megállítására, a háború befejezésére, valamint - mint írták - az igazságos és tartós béke elérésére.

"Ahogy Trump elnök mondta: nincs megállapodás, amíg nincs mindenről megállapodás. A következő lépéseknek most Zelenszkij elnökkel folytatott további tárgyalásoknak kell lenniük" - fogalmaztak az amerikai elnök tájékoztatására hivatkozva.

Kijelentették:

készen állnak arra is, hogy Trumppal és Zelenszkijjel együttműködve háromoldalú csúcstalálkozót szervezzenek európai támogatással.

"Egyértelmű számunkra, hogy Ukrajnának szilárd biztonsági garanciákkal kell rendelkeznie szuverenitásának és területi integritásának hatékony védelme érdekében. Üdvözöljük Trump elnök vonatkozó kijelentését, miszerint az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat adni Ukrajnának" - fogalmaztak, majd hozzátették: nem szabad korlátozni Ukrajna fegyveres erőit vagy együttműködését más országokkal. Oroszországnak nem lehet vétójoga Ukrajna EU-hoz és NATO-hoz vezető útjával kapcsolatban- húzták alá.

Közölték: továbbra is támogatják Ukrajnát, majd megerősítették:

eltökéltek abban, hogy többet tegyenek Ukrajna erejének megőrzése, a harcok befejezése és az igazságos és tartós béke elérése érdekében.

"Amíg az öldöklés folytatódik Ukrajnában, készen állunk fenntartani a nyomást Oroszországra. Továbbra is erősítjük a szankciókat és a szélesebb körű intézkedéseket hozunk az orosz háborús gazdaság gyengítésére mindaddig, amíg nem sikerül igazságos és tartós békét elérni" - fogalmaztak a nyilatkozat aláírói, majd leszögezték: Ukrajna számíthat szolidaritásukra, miközben olyan béke elérésére törekednek, amely megvédi úgy Ukrajna, mint Európa biztonsági érdekeit.

Kezdőlap    Külföld    Uniós nyilatkozat: Európa igazságos békét akar

ukrajna

európai unió

donald trump

vlagyimir putyin

háború

alaszka

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Köhög vagy kapar a torka? A mostani időjárásban ez nem meglepő – mutatjuk, miért

Köhög vagy kapar a torka? A mostani időjárásban ez nem meglepő – mutatjuk, miért
Az elmúlt napokban az ózonkoncentráció idehaza is sok helyen jelentősen meghaladta az uniós egészségügyi határértéket, ami egyébként jóval enyhébb, mint amit az Egészségügyi Világszervezet ajánl – mondta az InfoRádióban Szegő Judit. A Levegő Munkacsoport projektvezetője szerint hosszabb távon a közlekedés környezetbarátabbá tétele és a metánkibocsátás csökkentése hozhatna pozitív változásokat.
 

Kezdődik a hurrikán szezon, elérheti Európát az Erin

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz

Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz

Moldova egy különleges, de ellentmondásos célpont azok számára, akik külföldön szeretnének munkát vállalni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to meet Trump in Washington on Monday after summit with Putin ends without deal

Zelensky to meet Trump in Washington on Monday after summit with Putin ends without deal

After leaving Alaska, Trump says the best way to end the war is "to go directly to a peace agreement" rather than a temporary ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 16. 12:35
Elemzők az alaszkai csúcsról: lehet még egy ígéretes folytatás
2025. augusztus 16. 11:38
Elgázolt egy vonatot egy tartályautó, meghalt egy ember
×
×
×
×