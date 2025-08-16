Nagy fejlemény történt az Otthon Start hitelprogram ügyében

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix kamatozású, államilag támogatott hitelprogram az első ingatlant vásárlók számára. A hitelhez kevés feltétel kapcsolódik, ezek közül az egyik, hogy az igénylőnek legyen legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonya. Erről igazolást kell benyújtani, melyet a területileg illetékes kormányhivatalnál lehet kérni. Az igazolást már most meg lehet kérni, az ehhez kapcsolódó kérelem felkerült a kormányhivatalok oldalára – írta a hvg.hu

A tb-igazolást elektronikus úton is meg lehet kérni, személyesen is kikérhető, és postai úton is beküldhetjük a kitöltött és aláírt kérelmező nyomtatványt. Ekkor a kérelem mellett szükség van a személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, tajkártya) másolatára is. Ha meghatalmazással jár el valaki egy másik személy nevében, akkor a meghatalmazás eredeti példányát is el kell küldeni.