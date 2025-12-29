ARÉNA - PODCASTOK
Hódeszkás az eplényi síarénában a szezonnyitó napján, 2022. december 14-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Nyitnak a hazai sípályák – itt vannak a részletek

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea
Megérkezett a tartósabb hideg, beindult a hógyártás a Mátrában és a Bakonyban is. Az eplényi síarénában átlagosan 27 centis a hóréteg, és hétfőn teljes hosszában megnyitották az 1-es pályát és az egyik tanpályát. A mátraszentistváni síparkban hétfő reggeltől az oktatópálya van nyitva, de a hét második felében az egy kilométeres családi sípálya is megnyílhat.

„Végre megérkezett karácsonykor a tartósabbnak mondható hideg időjárás, így folyamatosan tudunk dolgozni a pályák előkészítésén. Hétfő reggel elindult a síoktató parkunk, úgyhogy megkezdődött a síoktatás a mátraszentesvári síparkban. A tanulópálya és az ehhez kapcsolódó felvonó üzemel. Egyelőre előzetes bejelentkezéssel síoktatásra várjuk a gyerekeket, felnőtteket, akik most szeretnék itt megtenni az első lépéseket” – mondta el az Inforádióban Rápolthy Edit, a Mátraszentistván Sípark kommunikációs tanácsadója.

A kérdésre, hogy mennyi hó kell ahhoz, hogy beinduljon egy sípálya, azt válaszolta: ez egy hosszú folyamat eredménye.

A tartós hideg fontos hozzá, hogy napközben se olvadjon el az előkészített hó jelentős része.

Így fontos figyelnünk a hatékonyságra. Már novembertől folyamatosan gyártottuk az úgynevezett hókupacokat, és ezeket eloszlatva készül a pálya alapja, ami napról napra hízik a hóágyúzásnak, illetve valamennyire a hidegnek, a természetes hónak köszönhetően. Amint úgy látjuk, hogy eléri a megfelelő vastagságot, akkor indulnak is a pályák – tette hozzá.

A szezon jellemzően 80-90 napig tart. A sípark 20 éves működése során közel 800 ezer vendéget fogadott.

Például gyerekekkel kicsit kockázatmentesebb itt síelni, hiszen nincs meg annak a veszélye, hogy mondjuk egy egyhetes lefoglalt turnus során két nap után elfárad a gyermek, és akkor ott van az egyhetes befizetett utunk

– tette hozzá.

Az árakról szólva úgy fogalmazott: hogy drágább-e idén síelni, az nézőpont kérdése, hiszen a kenyérért is többet fizetünk a boltban, mint az elmúlt években. „De ha megnézzük, hogy a sípark egy maximum 3 órás utazással az ország szinte bármely pontjáról könnyedén megközelíthető, és itthon olcsóbban, akár szállás nélkül is megoldható egy egynapos síelés, máris kedvezőbbé teszi a magyar pályákat a külföldi egyhetes, hosszabb utazással járó síutak költségéhez viszonyítva. Úgyhogy a hazai síelés akár egy rövidebb tartózkodásra, egy hosszabb út előtti „besíelésre”, tanulásra abszolút ideális és pénztárcabarát körülményeket tud biztosítani” – mondta.

„Folyamatosan dolgozunk a további pályák megnyitásán, így lépésről lépésre egyre több pályát szeretnénk megnyitni.

A következő cél akár már egy-két napon belül, hogy újabb síoktató területeket nyissunk meg, és várhatóan a hét második felében az egy kilométeres családi sípályánkkal, a négyüléses felvonóval is be tudunk majd indulni.

Erről azonnal hírt fogunk adni a közösségi médiafelületeinken is és a weboldalon” – mondta el az InfoRádióban Rápolthy Edit, a Mátraszentistván Sípark kommunikációs tanácsadója.

