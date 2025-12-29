ARÉNA - PODCASTOK
Dél-Spanyolországban halálos áldozatai is vannak a heves esők okozta árvíznek
Nyitókép: X / Mario MrGr

Már halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek Dél-Spanyolországban - videó

Infostart / MTI

Három halálos áldozata van annak az árvíznek, amit a Malaga környékén vasárnap, 12 órán át lehullott heves esők okoztak - jelentette be a spanyol rendőrség és Alhaurín el Grande város polgármestere.

A spanyol televízió szerint az első halálos áldozatot, egy 20 éves férfit a motorkerékpárjával együtt sodort el egy medréből kilépett folyó Granada közelében. A polgárőrség közlése szerint a fiatalember holttestét három kilométerrel távolabb találták meg.

A mentőalakulatok Malaga tartományban találták meg egy szintén árvíz elsodorta furgonnak az egyik, már halott férfi utasát vasárnap, hétfőn pedig az útitársának a holttestét.

Antonio Bermudez, Alhaurin el Grande polgármestere újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a két, ötvenes évei elején járó férfi gyerekkori barátok voltak; a tragédia okozta szomorúságot kifejezve városi gyásznapot hirdetett ki keddre, továbbá minden nyilvános rendezvény megtartását is lemondta.

áradás

ítéletidő

dél-spanyolország

