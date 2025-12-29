Már halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek Dél-Spanyolországban - videó

A spanyol televízió szerint az első halálos áldozatot, egy 20 éves férfit a motorkerékpárjával együtt sodort el egy medréből kilépett folyó Granada közelében. A polgárőrség közlése szerint a fiatalember holttestét három kilométerrel távolabb találták meg.

A mentőalakulatok Malaga tartományban találták meg egy szintén árvíz elsodorta furgonnak az egyik, már halott férfi utasát vasárnap, hétfőn pedig az útitársának a holttestét.

28.12.2025#Spain

A storm is moving through southeastern and eastern Spain. More than 60 liters of rain fell per square meter. In Valencia, a red alert was issued, with rainfall reaching 40 liters per square meter, affecting all transportation. There are fatalities.@avamet pic.twitter.com/JLrum0ikLA — Climate Review (@ClimateRe50366) December 28, 2025

Antonio Bermudez, Alhaurin el Grande polgármestere újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a két, ötvenes évei elején járó férfi gyerekkori barátok voltak; a tragédia okozta szomorúságot kifejezve városi gyásznapot hirdetett ki keddre, továbbá minden nyilvános rendezvény megtartását is lemondta.