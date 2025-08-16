ARÉNA
A Kljucsevszkaja szopra vulkán Kamcsatkán
Nyitókép: Fotó: Jurij Gyemjancsuk

Ismét rengett a föld Kamcsatkán, hamut lövell a Kljucsevszkaja vulkán

Infostart

A vulkán miatt figyelmeztetést adtak ki a repülőknek.

Péntek estétől szombat reggelig számos erős földmozgást mértek Kamcsatka keleti részén, ahol július 30-án 8,8-as erősségű földregés volt, 73 éve a legerősebb.

Szeizmológusok beszámolója szerint péntek késő este a félsziget keleti partjainál 6,5-es erősségű földrengést regisztráltak, amit szombat reggelig további 12 kisebb követetett, de egyik sem érte el az 5-ös erősséget.

A földrengés epicentruma Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 97 km-re keletre volt. Az előzetes adatok szerint a rengések intenzitása a regionális központban elérte az 5-6-os fokozatot.

A lakosok közül sokan az utcára menekültek, tartva a további erős utórengésektől. Károkról nem érkezet jelentés.

A péntek esti nagyerejű földmozgással egy időben fölerősödtek a Kljucsevszkaja vulkán kitörései. A vulkán 6-6,5 kilométer magasra lövell ki hamut, ami már befolyásolhatja a repülés biztonságát, ezért a térségben narancssárga légi közlekedési figyelmeztetést adtak ki.

