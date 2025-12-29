Többen megsérültek egy Ryanair-gépen a turbulencia miatt

Vissza kellett térnie Birminghambe, az indulási helyére a Ryanair Tenerifére tartó járatának vasárnap, miután olyan erős turbulenciába került, hogy a fedélzetén többen megsérültek – írja a hvg.hu a Mirror híre alapján.

A Boeing 737 MAX típusú repülőgép a franciaországi Bretagne fölött került bajba, amit a 7700-as vészjelző kód beállításával jeleztek. Ez általános veszélyt jelez, később a légitársaság megerősítette, hogy a turbulencia volt az oka. A jelenség éppen akkor mutatkozott, amikor az utaskísérők ételt és italt szolgáltak fel az utasoknak.

A gép nagyjából másfél órával az indulás után landolt Birminghamben, ahol az egészségügyi személyzet már várta és ellátta a sérülteket.

(Nyitóképünk illusztráció)