ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.47
usd:
328.93
bux:
111332.8
2025. december 29. hétfő Tamara, Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Charleroi, 2017. szeptember 19.A Ryanair ír légitársaság egyik repülőgépe a belgiumi Charleroi repülőtéren 2017. szeptember 19-én. A cég több mint 2000 járatát törölte, ebből 143 Belgiumból induló járatot pilótahiány, a légiforgalmi irányítás kapacitásának szűkössége, a sztrájkok, a kedvezőtlen időjárás, valamint a személyzet szabadságának kötelező kiadása miatt. (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)
Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Többen megsérültek egy Ryanair-gépen a turbulencia miatt

Infostart

Olyan turbulenciába került egy Ryanair-gép, hogy vissza kellett térnie az indulási helyére.

Vissza kellett térnie Birminghambe, az indulási helyére a Ryanair Tenerifére tartó járatának vasárnap, miután olyan erős turbulenciába került, hogy a fedélzetén többen megsérültek – írja a hvg.hu a Mirror híre alapján.

A Boeing 737 MAX típusú repülőgép a franciaországi Bretagne fölött került bajba, amit a 7700-as vészjelző kód beállításával jeleztek. Ez általános veszélyt jelez, később a légitársaság megerősítette, hogy a turbulencia volt az oka. A jelenség éppen akkor mutatkozott, amikor az utaskísérők ételt és italt szolgáltak fel az utasoknak.

A gép nagyjából másfél órával az indulás után landolt Birminghamben, ahol az egészségügyi személyzet már várta és ellátta a sérülteket.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Külföld    Többen megsérültek egy Ryanair-gépen a turbulencia miatt

repülés

ryanair

turbulencia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump Kijevbe is kész elutazni a béke érdekében

Donald Trump Kijevbe is kész elutazni a béke érdekében

Donald Trump szerint a kelet-ukrajnai Donbasz régió kérdésében „is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez”. Az amerikai elnök Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt Floridában. Az ukrán elnök szerint a 20 pontra szűkített béketervezetről „90 százalékban sikerült megállapodni”. Egy végleges békemegállapodás Trump szerint „néhány héten belül” létrejöhet, de az sem zárható ki, hogy meghiúsul az egyezség.
 

Putyin leadta a rendelést: ezt várja Ukrajnától a béketárgyalás előtt

Ezzel kezdődött Donald Trump és Volodimir Zelenszkij tárgyalása

Ukrajna rengeteg pénzt kapott Zelenszkij és Trump találkozója előtt

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre meggyőzőbbek a kutatások: súlyos következményei lehetnek a gyermekkori okostelefon-használatnak

Egyre meggyőzőbbek a kutatások: súlyos következményei lehetnek a gyermekkori okostelefon-használatnak

Egyre több olyan kutatás jelenik meg, amely a gyermekkori mobiltelefonhasználat kockázatait vizsgálja. A Washington Post rézletes cikkében összeszedte, hogy a legfontosabb kutatások szerint milyen kockázatokkal jár a korai okostelefon-használat és a túlzott képernyőidő a serdülők mentális egészségére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő

Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő

December 20-tól feladott ötös lottó szelvények - és az érvényes öthetes szelvények - már érvényesek a szilveszteri szuperlottó sorsolásra, így módosult a fogadási határidő.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says progress made in Ukraine talks but 'thorny issues' remain

Trump says progress made in Ukraine talks but 'thorny issues' remain

Both the US president and Zelensky describe talks in Florida as "great" and "terrific" but the issue of territory remains "unresolved".

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 29. 10:45
Magyar turista került óriási bajba a Magas-Tátrában
2025. december 29. 10:30
Bezártak öt iskolát, miután összecsaptak az iszlamistákkal a török hatóságok
×
×
×
×